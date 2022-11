Cassandra Sánchez reaparece con Deyvis y se pronuncia tras ampay del cantante en un sauna

La última edición de “Magaly TV, la firme”, del lunes 7 de noviembre, presentó un informe que tenía como protagonista a Deyvis Orosco saliendo de un sauna hasta altas horas de la noche y sin la compañía de su esposa. Incluso, los reporteros del programa conducido por Magaly Medina lograron ingresar al local ubicado en San Isidro para conocer detalles de los servicios que brindaba.

Entre lo que ofrecía a sus clientes, el corresponsal logró averiguar que el establecimiento brindaba masajes tántricos y de contenido erótico por 600 soles. Sin embargo, las cámaras del show de ATV no lograron conseguir alguna imagen que comprometa al cumbiambero, por lo que la ‘Urraca’ solo hizo hincapié en su hora de salida de dicho sauna.

Cassandra Sánchez se pronuncia tras ampay de Deyvis Orosco

Tras algunas horas de la difusión de estas imágenes, Cassandra Sánchez, esposa de Deyvis Orosco, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las mismas. La hija de Jessica Newton se mostró al lado del padre de sus hijos y dejó un sutil mensaje que podría ser una indirecta a Magaly Medina.

“ Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra. Sigan siendo luz, pero sobre todo felices. ¡Feliz martes! ”, publicó junto a un semblante sonriente de ambos.

Magaly critica duramente a Deyvis Orosco

Anteriormente, Magaly Medina ya había cuestionado a Deyvis Orosco, pero no en el aspecto personal, sino en el profesional. Fiel a su estilo, la figura televisiva aseguró que el cumbiambero no tiene mucho talento al momento de cantar y que gracias a la tecnología logró hacerse un nombre en la música.

Magaly Medina le declaró la ‘guerra’ a Deyvis Orosco. Foto: captura ATV / Instagram / Deyvis Orosco

“No canta nada, pero no lo dije por no pelearme con su suegra. No tiene la voz de su padre. Es algo que no se lo quería decir por no herir susceptibilidades, porque yo no quería pelearme con la suegra (...) Con un poco de Auto-Tune y ciertos efectos en la voz, cualquiera es cantante hoy en día, hasta Deyvis”, indicó aquella vez.