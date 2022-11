¡Todo va llegando a buen puerto! Dalia Durán quiere dejar de lado los problemas con su expareja y priorizará la tranquilidad de sus cuatro hijos. Por ello, entabló un acuerdo con el padre de los menores, John Kelvin, para que tenga un régimen de visitas y les pase una mensualidad, según el abogado del cantante.

Cabe recordar el artista golpeó a la empresaria y, por eso, acabó en la cárcel por más de un año. Aunque su condena inicial fue de 21 años, un juez anuló la sentencia al concluir que el delito de violación no se había concretado, de acuerdo a las evidencias. Este último suceso hizo que la anfitriona cubana proteste y no quiera llegar a ningún acuerdo con su agresor, pues afirmó que la transformación del intérprete de “Quédate con él” no era real.

¿Dalia Durán y John Kelvin llegaron a un acuerdo?

La defensa legal de John Kelvin se comunicó con el programa “Dilo fuerte” para explicar cómo procederán para ver a sus hijos: “Lo único que John desea es estar tranquilo, trabajando, con sus hijos y reintegrado a la sociedad. Todavía está pendiente un acuerdo de conciliación. Será de forma reservada por el bien de los niños y por la tranquilidad de Dalia. Todavía está pendiente el acuerdo de conciliación de visitas y pensión”.

Asimismo, hizo hincapié en que los personajes públicos no se habían encontrado porque no está permitido por la ley y tampoco es sano para la estabilidad emocional de ambos. Los aún esposos estarían priorizando la felicidad de sus cuatro hijos.

¿Cuánto cobra John Kelvin por un concierto?

El cantante John Kelvin no ha bajado la tarifa para ofrecer un concierto, pese a todo el escándalo mediático que protagonizó por agredir física y psicológicamente a su esposa Dalia Durán y, tras salir de la cárcel, pide una considerable suma de dinero para cantar sus mejores temas.