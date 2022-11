Exbailarín de Giuliana Rengifo niega deberle dinero a la cantante: “Es su palabra contra la mía”

Continúa la polémica. George Neyra fue protagonista de variedad de portadas tras denunciar que fue despedido arbitrariamente de “El gran show”, aparentemente por la caída que sufrió Giuliana Rengifo en una reciente gala.

Tras el descargo del joven en redes sociales, Gisela Valcárcel y la cantante se juntaron en el programa para hablar de esto. La presentadora dijo ante cámaras que el bailarín tiene una deuda con la cumbiambera.

Giuliana Rengifo y George Neyra en "El gran show". Foto: prensa GV Producciones

¿Qué dijo George Neyra?

George Neyra respondió a lo que dijo Gisela Valcárcel en el último programa de “El gran show”, gala en la que ella dejó entrever que el bailarín ah sido retirado del reality con una deuda pendiente a Giuliana Rengifo.

“Salió a decir que tú también le debes dinero”, le dijo el reportero a Neyra. “Es su palabra de ella contra la mía”, contestó el joven.

Aunque no quiso hablar más sobre el tema, aseguró que no tiene deudas con nadie y que se mantendrá firme en su versión del hecho. “Yo no le debo nada a nadie. Ellos pueden decir muchas cosas. Es su palabra de ellas contra la mía”, concluyó.

¿George Neyra tomará acciones legales contra “El gran show”?

George Neyra fue interceptado por las cámaras de “Amor y fuego” y le consultaron por el inesperado despido que atravesó en “El gran show” luego de la caída de Giuliana Rengifo. Ante esto, el bailarín emitió su descargo y dijo que está procediendo según lo que dice la ley.

“Esos son temas que los manejo en interno con mi abogado. Justo estoy procediendo en base a eso, de la mejor manera, legalmente. La verdad va a salir a la luz”, expresó.

George Neyra fue despedido “El gran show”. Foto: composición LR/ @GeorgeNeyra / Instagram