Gian Marco: ¿por qué odia interpretar “Domitila”, canción que lo hizo famoso?

Gian Marco Zignago celebró sus 30 años de trayectoria con conciertos en diversos lugares del Perú. Sin embargo, sigue en el ojo de la tormenta debido a sus últimas declaraciones contra los conductores Rodrigo González y Gigi Mitri.

Ahora, toca recordar uno de sus éxitos más entonados, “Domitila”, una de las canciones que marcó el antes y después en la carrera del músico.

¿Por qué Gian Marco odia cantar “Domitila”?

El cantautor Gian Marco reveló que no le gusta la canción “Domitila” y contó sus motivos; además, explicó cómo surgió la idea de interpretarla.

“El problema es que ustedes la bailaban y yo intenté bailar en el video. La verdad es que yo odiaba esa canción. (...) Yo venía de cantar la nueva trova, cuando mi padre me dijo: ‘¿Tú quieres cantarle a un grupo de gente solamente o a todo el país? Tú tienes que cantar y modernizar una canción de hace varios años atrás’, que era “Domilita” de Rolando Laserie”, narró.

“Entonces reactualizamos esta canción y salió esto que están escuchando, realmente le debo mucho a esta canción porque me llevó al Perú entero , pero gracias a Dios no la canto más. Me encanta que la gente la recuerde y la cante, le tengo un lindo recuerdo”, sostuvo el cantante.

¿De qué trata “Domilita”, canción popularizada por Gian Marco?

A inicios de 1990, Gian Marco lanzó el popular tema “Domitila”, bajo la dirección musical de Pepe Ortega. El sencillo recibió una gran acogida y rápidamente se convirtió en el tema infaltable de todas las fiestas de la época.

Sin embargo, los fans siempre se cuestionaron sobre el origen de la canción, pues su pegajosa melodía “¿Dónde vas, Domilita?, ¿dónde vas?” fue uno de los misterios más grandes de la música. Han pasado más de 30 años desde su estreno y el propio Gian Marco ha revelado no saber el destino de aquella chica que perseguía en el videoclip.