‘Gato’ Cuba: ¿por qué se quebró en entrevista y qué dijo sobre su relación con Melissa Paredes?

Rodrigo Cuba vivió un año muy complicado en cuanto a su vida personal y profesional. La primera de ellas por su separación de Melissa Paredes luego de que ella fuera ampayada junto a Anthony Aranda y se dé el término de su matrimonio, fruto del cual tienen una hija.

El defensa de Sport Boys participó en una entrevista junto a Giancarlo Aranda en su canal de YouTube “Tiempo muerto” en el que habló sobre su presente con la modelo y su actual momento en el club rosado, en el que pudo salvar la categoría tras los problemas administrativos de la temporada actual.

¿Por qué el ‘Gato’ Cuba se quebró en plena entrevista?

Rodrigo el ‘Gato’ Cuba recordó durante la charla que tuvo con el narrador de la Liga 1, la etapa que vivió tras la desvinculación con Melissa Paredes. Recordó cómo su compañero Alexis Blanco le preguntó cómo hacía para afrontar la complicada situación.

“Tengo clara la pregunta de Alexis Blanco que me hizo una vez en el camerino: “¿Cómo haces para jugar con tanto problema?” Y le dije: “No sé, me refugio en el fútbol”, dijo mientras arrojaba algunas lágrimas, ya que durante un tiempo no podía visitar a su hija.

En ese contexto, aprovechó el momento para recordar que futbolísticamente tampoco pasaba por un momento esperanzador.

“Desde fines de junio, yo estaba devastado y coincidentemente me lesiono. Me tocó recuperarme y afrontar todo eso desde el Clausura. Lo único que quería es jugar. Cuando Juan Alayo (exentrenador de Boys) me dice si estaba para jugar física y mentalmente. Le dije: ‘Físicamente, lo voy a dejar todo, así me tenga que volver a lesionar y mentalmente necesito jugar”, relató.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba sobre la relación con Melissa Paredes tras lo sucedido?

Tras el escándalo que se generó a raíz de la separación de ambos, Rodrigo Cuba habló sobre la conversación que sostuvo con Melissa Paredes por el bienestar de su hija.

“Al inicio estás en shock y, tal vez cuando uno toma decisiones en ese tipo de estado, no eres consciente de lo que estás haciendo. Ahora más tranquilo y habiendo superado todo eso, yo hice un mea culpa ante ella. Que sí, me equivoqué en tomar ciertas decisiones apresuradas, pero tampoco sabía de que iba a pasar todo esto”, mencionó por la exposición mediática que tuvieron ante los medios.