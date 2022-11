Gabriela Herrera arremete contra Sergio George en “AyF”: “Me reuní con él, no con su holograma”

Gabriela Herrera lanzó fuertes declaraciones contra Sergio George, luego de que este descartara su supuesto fichaje. En conversación con el programa “Amor y fuego”, la bailarina recalcó que el propio productor musical le había propuesto firmar un contrato y que, incluso, quería concretar con ella una reunión para limar asperezas con Yahaira Plasencia.

“Me adelanté, pero faltaba unas horas para firmar el contrato, no estaba por verse, él quería firmarlo para sacarlo en el programa que estoy ahorita. Mi carrera sigue con él o sin él ”, señaló. “Me fastidia porque me deja como la alucinada, como la que pensó y creyó una cosa que no es, cuando hice una reunión con él y no con su holograma . Dijo muchas cosas, que no las diré porque si no deja muy mal parada a la artista que tiene al costado”, añadió la participante de “El gran show”.