Bailarín George Neyra evalúa tomar acciones legales tras ser retirado de “El gran show”

¡No se queda callado! George Neyra es un bailarín profesional que trabajó en varias temporadas de “El gran show”, hasta octubre de este año. Su contrato con GV Producciones llegó a su fin luego de que realizara una mala pirueta en vivo con Giuliana Rengifo, que acabó con ella resbalando en el escenario. Esto le restó puntos a la cantante y, por ello, la productora decidió rescindir su contrato.

Si bien la conductora Gisela Valcárcel, dueña de la empresa que produce el reality de baile, no se ha pronunciado hasta el momento por la salida del artista, sí lo hizo su hija, Ethel Pozo, quien afirmó en “América hoy” que el danzarín no se presentó el lunes y martes después de la última gala. Por este motivo, dejaron de requerir sus servicios. El programa “Amor y fuego” se comunicó con él para saber qué planeaba hacer, y sorprendió su respuesta.

¿Qué dijo George Neyra sobre su despido de “El gran show”?

El bailarín profesional George Neyra fue interrogado por el programa “Amor y fuego” por las medidas que tomará luego de ser despedido de “El gran show” y esta fue su respuesta: “Yo hablé con las personas indicadas, con el abogado de la empresa; y yo no tengo nada que declarar respecto a eso. Yo vengo acá a cumplir mi contrato laboral porque no se me ha rescindido nada”.

Cabe recordar que el artista tuvo varias caídas durante todo el tiempo que laboró en dicha competencia de baile. Entre las famosas con las que sufrió un percance están Rosángela Espinoza, Karen Dejo y la exintegrante de Alma Bella.

George Neyra asegura que sufre de estrés tras caída en “El gran show”

La presentadora de televisión Ethel Pozo defendió a la empresa de su mamá, Gisela Valcárcel, y aseguró que el despido de George Neyra no tiene nada que ver con la caída de Giuliana Rengifo, sino con el hecho de que el danzarín no se presentó durante varios días en la academia de “Esto es guerra”.