Vivian Baella tras consagrarse en certamen de fisicoculturismo: “No pensé que iba a ganar”

Vivian Baella empezó con el pie derecho en el mundo del fisicoculturismo al titularse como la campeona absoluta del Bikini Fitness Copa del Inca Cusco 2022. A través de sus redes sociales, narró los detalles y reveló que no había ido con la mentalidad de ganar, sino de ganar experiencia para futuras competencias.

Tras alejarse del vóley para enfocar su vida como tripulante de cabina, la deportista halló en este rubro una nueva pasión. Asimismo, resaltó que prefirió comenzar de manera silenciosa para evitar las críticas y comentarios sobre su físico.

“No pensaba ganar. Estos campeonatos eran para ir a soltarme y la verdad (estoy) muy sorprendida. Preferí llevar el perfil bajo cuando decidí que quería competir, para evitar las malas vibras, los malos comentarios, porque hay un montón de gente que no entiende este deporte y simplemente opinan de tu cuerpo, cuando no les debería de importar”, dijo Vivian Baella.

Trofeos de Vivian Baella. Foto: Instagram/Vivian Baella

Al principio no estaba segura del fisicoculturismo

La exmatadorcita Vivian Baella dijo que al principio no estaba muy convencida del fisicoculturismo debido a los estrictos parámetros que no solo engloba el ejercicio, sino también la disciplina al comer.

“Cuando decidí competir no pensé que este deporte me iba a gustar un montón, es decir (me pregunté) ‘¿lo lograré?’, porque es bastante difícil, no solo en lo físico, sino también en lo mental, porque tienes que seguir una dieta; es todo un proceso”, señaló.

Tampoco se sentía cómoda respecto a salir a un escenario luciendo diminutos trajes. “En mi caso, yo sufrí bastante en lo que es el posing, que es la pasarela, hacer las poses reglamentarias”.

“Nunca me imaginé salir a un escenario en bikini, rompí esa barrera que tenía. Espero seguir preparándome porque quiero competir a fin de mes (...) Quiero dar lucha en este deporte, puedes llegar a ser profesional. Es un largo camino, lo voy a intentar”, sostuvo Vivian.

¿Cómo decidió involucrarse en el mundo de fisicoculturismo?

Vivian Baella se emocionó al comentar sobre sus entrenadores, y señaló que sin su ayuda no habría podido ganar. Mencionó a Jefferson Mendez y a su novia Aurora, de quienes aprendió el valor de este deporte.

Vivian Baella y su entrenador Jefferson Mendez. Foto: Instagram/Jefferson Mendez

Dijo que el comenzar a ir a un gimnasio donde había fisicoculturistas que se preparaban la impulsó a animarse. Después, empezó a trabajar con otra coach llamada Nancy Viera, quien la ayudo en mejorar sus poses y caminar en tacones.