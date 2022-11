¡El ‘canje’ no perdona nada! Sebastián Lizarzaburu es un ex chico reality que se alejó por completo de la televisión tras estar involucrado en problemas legales con su expareja Andrea San Martín. Los padres de familia retomaron su relación este año, pero anunciaron el fin de la misma poco tiempo después por mutuo acuerdo.

El fisicoculturista y la madre de su pequeña trabajan con sus redes sociales desde entonces dando ciertos tips y consejos sobre paternidad y maternidad. Es así como el modelo se vio envuelto en un pequeño ‘roche’ al ingresar más rápido a un juego a cambio de hacerle ‘cherry’ a una empresa de juegos infantiles.

¿Por qué insultaron a Sebastián Lizarzaburu en un parque de diversiones?

El creador de contenido Sebastián Lizarzaburu visitó un centro de diversiones para niños junto a su pequeña Maia, pero sufrió un percance al realizar la modalidad de canje con dicha empresa, mientras hacía cola para ingresar a una actividad. Según el deportista, todo inició cuando estaban en uno de los últimos juegos y se le acercaron a pedirle que promocione el lugar a cambio de darles prioridad para entrar.

”Obviamente Maia estaba súper cansada y yo dije ‘por supuesto’. Ganan ellos, ganamos nosotros, entonces entramos y había otra gente. Había tres señoras supermalcriadas (…) que decían ‘ay, que no sé qué, que por qué entran, que la cola’. Yo, para empezar, he hecho toda la cola, la verdad, y si me piden que haga mención y con eso entro un poquito más rápido, pues recontra lo aprovecho”, continúo diciendo el ex chico reality. Al parecer, le incomodó mucho que le criticaran por ser influencer y tener beneficios.

Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín celebraron cumpleaños de su hija

Como ya es costumbre, los hijos de los influencers son los más beneficiados en cada cumpleaños con todo lo que les organizan a cambio de una mención. En el caso de los modelos Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín no era la excepción.

Por ello, tiraron la casa por la ventana y les festejaron a lo grande el cumpleaños número siete de la pequeña que tienen en común. Según los cálculos del programa “Magaly TV, la firme”, los creadores de contenido habrían ahorrado 20 mil soles, aproximadamente.