Robotina desmiente participar en video para adultos de Inka Productions: “No he hablado con nadie”

Robotina reaccionó a una información falsa acerca de ella. Un medio de comunicación conocido había dejado entrever que Karelys Molina participaría en un video para adultos de Inka Productions, productora pornográfica que explotó en popularidad por tener a famosos en sus cintas.

Sin embargo, la comediante desmintió totalmente dicha aparición, lamentando la publicación de este tipo de contenido.

Pronunciamiento de Robotina

La influencer compartió en redes sociales la desinformación. A través de su Instagram, Robotina afirmó que nunca ha llegado a un acuerdo con Inka Productions.

“¿Cómo es posible que publiquen este tipo de noticias? ¡Es falso! Yo no he hablado con nadie y si me llaman tampoco iría. Gracias”, escribió Karelys Molina.

Según una entrevista del youtuber ChiquiWilo, la comediante habría estado contenta de estar en un futuro video para adultos.

Publicación de Robotina sobre la noticia falsa. Foto: Robotina/Instagram

Robotina y su relación con Robotín

Respecto al estado de su relación con Alan Castillo, Robotina dijo en “Magaly tv, la firme” que sí cree en la versión de su expareja.

“Yo creo que no ha pasado de la línea, yo conozco a esa chica y sé que es capaz de hacer muchas cosas e inventar y lo conozco a él también”, opinó Karelys Molina.

Estas palabras dejaron sorprendida a Magaly Medina. “Todavía hay creyentes, mujeres con fe”, comentó la ‘Urraca’. “Yo también quisiera volver a tener 25 para confiar en los hombres”, añadió.