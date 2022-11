¿Por qué Rodrigo González no llamó a Gian Marco, pese a que el cantante le pidió que lo haga?

¡No hay tregua! Rodrigo González está muy indignado con la reacción que tuvo el cantante Gian Marco Zignago contra sus reporteros, cuando su equipo de “Amor y fuego” lo interceptó para hacerle unas preguntas. No obstante, no es el único que le dedicó unas cuantas palabras, sino también sus seguidores.

Como se sabe, el artista fue señalado por más de un usuario como ‘ sobrado ’ por la forma en que responde a sus fans cuando se le acercan para pedirle una foto. De hecho, no solo fueron sus fanáticos los que comentaron eso, sino también personajes de la farándula peruana como Víctor Yaipén, quien contó su mala experiencia en TikTok.

¿Qué dijo Rodrigo González para no llamar a Gian Marco?

Desde que inició el programa “Amor y fuego”, el conductor Rodrigo González mostró su enfado con el compositor Gian Marco Zignago por los desafortunados comentarios que tuvo con su equipo de periodistas, al mofarse y negarse a responder las preguntas que le hacían. Entre todo lo que dijo, el intérprete de “Una canción de amor” manifestó: “ Rodrigo, querido, si quieres saber algo de mí me llamas por teléfono ”.

Ante eso, el comunicador aseguró: “Ahí está el teléfono esperando. Dije que lo iba a llamar, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a llamar?, n o tenemos por qué hacerlo. Ahí estuvieron nuestras cámaras y micros. Si tú has sido soberbio, prepotente y maleducado con nuestros reporteros, nadie te va a llamar”.

Rodrigo González habla de la marcha contra Pedro Castillo

¡No se calla nada! Rodrigo González es un conductor de televisión que siempre dice su punto de vista, sin temor a nada, ni nadie. En esta oportunidad, Peluchín dio su opinión respecto a la marcha del sábado 5 de noviembre que se organizó para reclamar contra el mandato de Pedro Castillo.

Por eso, el comunicador compartió una imagen referencial en sus redes sociales explicando que: “ Un pueblo no debe temer a su Gobierno, es el Gobierno quien debe temer al pueblo ”. Al parecer, también es partidario de la movilización que pide la vacancia del presidente.