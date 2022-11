Natalie anuncia inicio de su reality de modelaje pese a denuncia de expostulante: “Mega contenta”

Natalie Vértiz se muestra más que emocionada, pues dio a conocer que ya comenzó “Model of the year”, concurso de modelaje que organiza desde hace algunos años. Esto, semanas después de que una joven denunciara públicamente que no le dejaron pasar el casting, ya que la conductora es amiga del presunto agresor de ella.

A través de redes sociales, compartió un extenso mensaje en que no solo expresó su felicidad, sino también agradeció la confianza que muchas personas han depositado en ella. “ Gracias a todas y todos por apostar por este concurso , que lo único que busca es darle la oportunidad a muchas adolescentes en nuestro país a empezar una carrera en el mundo del modelaje a base de esfuerzo y coraje”, agregó.