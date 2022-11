Melissa Klug habló de su experiencia en Tailandia, país al que fue con Jesús Barco para vivir nuevas aventuras juntos por su segundo año de relación. A través de una videollamada con “América hoy”, la empresaria dijo que no realizó gastos porque fue un regalo de su pareja. “Él ya tenía los pasajes comprados y todo”, contó este 7 de noviembre.

“Cuando cumplimos dos años, me dijo: ‘Ya tengo todo planificado para (la celebración)’. Yo siempre he deseado venir acá. Es más, siempre les pedía a mis hijas: ‘Cuando trabajen, me regalan un pasaje para irme, no importan yo sola, a Tailandia’”, agregó.