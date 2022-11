Lucecita Ceballos: ¿cómo inició su carrera artística en la televisión peruana antes de “AFHS”?

Está en boca de todos. Lucecita Ceballos ha regresado a ser el centro de la atención debido a su personaje de Dalila en “Al fondo hay sitio”. Ella interpreta al nuevo interés amoroso de Joel Gonzales (Erick Elera)

Además de ello, se robó los reflectores en la última gala de “El gran show”, luego de bailar con el doctor Cappillo. Después de terminar una sensual coreografía al ritmo de la música de Chayanne, la pareja terminó besándose, lo que causó la sorpresa de todos.

Y es que, si bien la actriz colombiana puede ser un rostro nuevo para las audiencias más jóvenes que recién la están conociendo por la serie de América Televisión, Lucecita es una figura televisiva con una amplia trayectoria. Conoce aquí un poco más sobre los proyectos en los que trabajó en el pasado.

¿En qué producciones ha participado Lucecita Ceballos?

La colombiana llegó a Perú a mediados del 2002. En aquellos años, ya estaba casada con Ronny Ríos y tenía dos hijos. Inició desarrollándose como modelo, hasta que obtuvo su gran oportunidad en RBC. En este canal, se desempeñó en la conducción, junto a Joselito Carrera, del programa “La noche del 11″ en el 2007.

Lucecita reveló en una entrevista que, debido a su creciente fama, Michelle Alexander le ofreció un papel en una de sus novelas en ese tiempo, pero que la propuesta nunca terminó concretándose. En el 2009, la colombiana volvería a la conducción con “D’Boleto”. Ella se retiró del espacio y dejó a cargo a Malú Costa, para tener su propio espacio, “Noche de Lucecita”, pero el programa nunca vio la luz.

Posteriormente, se reencontró con Joselito en el programa “Splash”, de Radio Panamericana. Sumado a ello, Lucecita Ceballos dirigió un espacio de entrevistas en Digital TV. También fue parte de diversos programas cómicos, magazines de espectáculos, entre otros. El último proyecto que realizó antes de ser parte de “Al fondo hay sitio” fue el personaje de maestra en ‘La Escuelita’ de JB en ATV.

Lucecita Ceballos en Instagram

La intérprete es una figura muy activa en redes sociales, tan solo en Instagram cuenta con 936.000 seguidores. Aquí comparte constantemente fotografías de su trabajo y de actividades cotidianas, como una rutina de ejercicios o posando al lente de la cámara para el deleite de todos sus fans.

Gisela aclara a Cappillo que no soportará más infidelidades: “Lucecita es casada, aquí se respeta”

Cuando el espectáculo terminó, todo el set se mostró en shock por el beso entre el Dr. Capillo y la modelo. La rubia conductora fue la primera en pronunciarse y le recordó al participante del reality que Lucecita está casada.

“Doctor Capillo, le recuerdo que es una mujer casada. Que usted esté soltero no significa que me la avasalle. Es casada, así que aquí me la respeta. El que no corre, vuela. (...) Doctor Capillo, qué hizo. ¿Quiere explicarle usted a su esposo eso?”, dijo Gisela.