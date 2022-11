Leysi Suárez afirma que fue saboteada en “El gran show”: “Cortaron mis zapatos en el camerino”

¿Nuevos rivales? Leysi Suárez visitó el set de “América hoy” para hablar sobre su reciente sentencia junto a Gabriela Herrera. Asimismo, aclaró cuál es su relación con Melissa Paredes y si habría un conflicto entre ellas. “Le voy a decir a Melissa que no tengo nada contra ella, pero me molesta. Que se preocupe de su chamba y de sus cosas y no de mis cosas”, comentó.

Por otro lado, reveló que horas antes de la competencia fue víctima de un acto de sabotaje por parte de sus compañeros de programa. “Me molesta, me jala de los pelos. Me han cortado mis tacos, no te conté, han cortado la pitita de mis tacos de baile. Lo dejé en el camerino”, indicó.