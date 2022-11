¿Qué fue de Jessyca Sarango, la peruana que triunfó en Viña del Mar y fue nominada al Latin Grammy?

Durante la primera década del siglo XXI, Jessyca Sarango cobró notoriedad por su talento vocal, lo que la llevó a participar en tres ediciones del Festival Viña del Mar, certamen en el que ganó con una de sus composiciones. Asimismo, fue la encargada de crear los temas musicales de telenovelas en países como Perú y Venezuela.

Entre sus composiciones más recordadas figuran “No volveré a caer” y “Mi alma entre tus manos”, que se hizo popular en la voz de Jorge Pardo, pero sin duda su canción más popular fue “El milagro de amar”, tema que hasta hoy en día puede oírse en las emisoras locales.

Carrera artística de Jessyca Sarango

Con más de tres décadas abocada totalmente al arte, la cantautora peruana Jessyca Sarango sigue dedicándose a lo que más le gusta: la música. Dicha pasión la fue cultivando desde muy pequeña, pues a los tres años de edad recibió su primera guitarra, lo que despertó un romance con las melodías que no tendría fin.

A los 11 años, la artista realizó su primera presentación ante más de 300 personas. Esa experiencia le hizo creer aún más en su talento para la composición e interpretación; sin embargo, sería a los 14 años cuando participaría por primera vez en televisión.

“... Aparecí por primera vez en televisión, en ‘Enhorabuena’, el programa de Jorge Henderson. El show estaba organizando un festival para descubrir nuevos talentos, recorrían todo el Perú haciendo casting. Yo me presenté cuando llegaron a Piura, mi mamá me llevó. Me dijeron que no podía competir porque era solo para mayores de edad y yo tenía 14 años. Para mi buena suerte, cerca de la cola estaba el productor general del programa, que al verme con mi guitarra me llamó para preguntarme si tocaba. Le dije: ‘Toco y también compongo canciones’. Entonces, me llevó a hacer una prueba, luego me invitaron a participar en el concierto del programa”, comentó a un medio local.

Desde este momento su carrera no se detendría y llegaría a componer las canciones “Solo intenta”, “De don Juan a Romeo” y “Tú y yo” para Menudo con tan solo 19 años.

Su talento la llevaría a participar en tres ediciones de Viña del Mar: la más recordada se dio en el festival de 1999, donde interpretó su tema “No volveré a caer”. En los siguientes años, su incursión en medios sería aún mayor tras componer “El milagro de amar” (que fue la canción principal de la novela “Milagros”), “Aún vale la pena soñar”, además de también crear éxitos para “Torbellino”.

En el 2005 se vio envuelta en una controversia con el también cantante Jorge Pardo, quien hasta ese entonces era su amigo, dado que ella compuso el tema “Mi alma entre tus manos”, con el que el artista ganó el Festival Viña del Mar. Apdayc tuvo que intervenir para que los cantautores pudieran llegar a un acuerdo, pero el vínculo entre ellos no volvería a ser el mismo.

Para el 2009, el tema en discordia volvería a ser premiado, esta vez alcanzaría el tercer lugar como mejor canción en los 50 años del Festival Internacional de Viña del Mar.

Jessyca Sarango: su carrera en Estados Unidos

En el 2004, Sarango tomaría la decisión de radicar en Miami en búsqueda de seguir creciendo como artista, ya que sentía que en el Perú “ya había alcanzado un techo”.

En dicho país, pudo trabajar con artistas como Jon Secada, Patricia Manterola, Julio Iglesias Jr, entre otros. También ha compuesto canciones para telenovelas de Univisión y Televisa.

A la par, siguió trabajando en sus proyectos y fruto de ello llegó la nominación al Latin Grammy en la categoría mejor álbum de música latina para niños con su material “Henry, el camioncito verde”. Asimismo, uno de sus últimos discos ha sido “Desafinado”, en el que versionó el recordado tema “Penita pena”.

Influencias musicales

Conocida como baladista, su influencias varían a la hora de oír música y componer. “Como letrista, mis mayores influencias han sido los boleros, valses, tangos. Como músico, es bossa nova, el flamenco, los valses, el jazz”, explicó.

Asimismo, comentó que el reguetón no es de su agrado. “Lo único que rescato de ese género es la parte rítmica porque es sabrosa, todo lo demás, la melodía, la letra, el contenido de las canciones y los cantantes, lo desecho, no sirve”, señaló tajantemente.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Jessyca Sarango no ha dejado de hacer música, pues sigue abocada al desarrollo de proyectos musicales desde Miami. En dicha localidad cuenta con una compañía llamada Merlin Castle Group, en la que viene desarrollando con éxito su proyecto Musilosofía desde el 2018.

La cantautora peruana sigue componiendo. Además de ello, promueve el cuidado del medio ambiente y la práctica del deporte. Como parte de su trabajo de generar consciencia ambiental, compuso el tema “Nuestro lugar” con la intención de concientizar sobre el resguardo de la selva amazónica, de la mano de fundaciones como Arbio Perú y Taricaya Eco Reserve.

Proyectos con Natalia Salas

Asimismo, se pudo conocer que viene trabajando un proyecto musical con la actriz Natalia Salas, quien ha realizado un cover del icónico tema “El milagro de amar” e incluso a finales de octubre publicó fotos con la cantautora en Estados Unidos.