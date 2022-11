Gisela aclara a Cappillo que no soportará más infidelidades: “Lucecita es casada, aquí se respeta”

No lo apoya. Gisela Valcárcel se mostró muy sorprendida luego de la presentación del Dr. Capillo. Él se encontraba en sentencia y contó con el apoyo de Lucecita Ceballos en la última gala de “El gran show”.

La actriz de “Al fondo hay sitio” se lució en una sensual coreografía con la música de Chayanne y captó la atención de todo el público cuando, al final del espectáculo, se besó con el dentista.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

Cuando el espectáculo terminó, todo el set se mostró en shock por el beso entre el Dr. Capillo y la modelo. La rubia conductora fue la primera en pronunciarse y le recordó al participante del reality que Lucecita está casada.

“ Doctor Capillo, le recuerdo que es una mujer casada. Que usted esté soltero no significa que me la avasalle. Es casada, así que aquí me la respeta. El que no corre, vuela. (...) Doctor Capillo, qué hizo. ¿Quiere explicarle usted a su esposo eso? ”, dijo Gisela.

¿Qué dijo Lucecita tras el beso con el doctor Capillo?

Luego de la polémica coreografía del dentista, la colombiana aseguró que todo fue parte del show y que no le molestó el apasionado beso del doctor. “ Unas palabritas para mi esposo que está viendo el problema (...) No se molesta, es parte de la pasión por el baile y todo eso, pero lo difícil es que él lo entienda , era como un piquito, pero ya, se fue un poquito más allá, actuación es actuación, no me he sentido ofendida, para nada”, aclaró Lucecita.

Este sábado 5 de noviembre, el Dr. Capillo recibió el apoyo de Lucecita Ceballos en “El gran show” para salir de sentencia. El profesional compitió contra Giuliana Rengifo y recibió buenos comentarios por parte del jurado tras su interpretación de “Torero” de Chayanne en la pista de baile.

Sin embargo, la presentación que tuvo el Dr. Capillo no fue pasada por alto, debido al beso que protagonizó junto a Lucecita Ceballos al finalizar el baile: “Es parte de la pasión por el baile. Fue un piquito, pero fue un poquito más allá, pero igual. La idea era reforzar y que esto salga lindo”.

¿Cómo tomo el beso el esposo de Lucecita Ceballos?

Lucecita Ceballos fue invitada a “América hoy” y explicó lo sucedido en la reciente gala de “El gran show”. Ethel Pozo recalcó la pregunta que todo el mundo se hizo en el momento del beso: ¿cómo reaccionó su esposo?.

“Me da risa porque todos se han preocupado, menos mi esposo... Nosotros tenemos una confianza envidiable, llevamos 26 años juntos. Tenemos muchísima madurez”, dijo la popular Dalila de “Al fondo hay sitio”.

Lucecita revela que su esposo Rony Ríos le pidió evitar escenas de besos: “Éramos inmaduros”

Durante la entrevista con “En boca de todos”, Ricardo Rondón le consultó sobre las condiciones que Lucecita tuvo que aceptar para continuar su carrera actoral: “¿Es verdad que te ha puesto como condición que no ‘chapes’ en la novela?

A lo que la deportista lo confirmó: “Es verdad. Hace años me puso esa condición porque no es la primera propuesta que me hacen para actuar en una serie, en una novela. Hace muchísimos años me llamaron para ‘Néctar en el cielo’. Es la primera vez que comento esto, pero no pude porque en ese tiempo estábamos un poco inmaduros como pareja y no sabíamos si íbamos a soportar la situación, pero ahora estamos súper maduros y hay confianza. Además, todo lo que pase es en la piel de Dalila”.