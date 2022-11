Ezio Oliva: ¿cuánto mide realmente el cantante y esposo de Karen Schwarz?

El popular cantante y actual coach de ”La Voz Kids”, Ezio Oliva es uno de los rostros más destacados de la televisión peruana. El artista de 33 años se mantiene vigente en el mundo de la música, luego de una carrera de varios años que inició con el lanzamiento de su grupo juvenil Ádammo.

En 2015, incursiona como solista lanzando su primer sencillo “Siempre has sido tú”, el tema describe su relación con su esposa y un año después saca sus sencillos “El calendario” y “Ven morena”, temas que lo posicionaron como uno de los artistas peruanos con mayor llegada internacional.

¿Cuánto mide Ezio Oliva?

Por varios años se ha especulado sobre cuánto mide realmente el artista Ezio Oliva, debido a que en las fotografías y en la televisión se le ve mucho más bajo de lo que realmente es.

Ezio Oliva y Karen Schwarz llevan varios años juntos. Foto: Ezio Oliva/Facebook

Según los datos que se han llegado a conocer, el intérprete de “Como le hago” mide aproximadamente 1,68 metros , mientras que su pareja y madre de sus dos hijas, Karen Schwarz, mide cerca de 1,76 metros.

A pesar de la diferencia de estatura, la ex Miss Perú siempre ha demostrado que ella no tiene problemas con ese tema. “Muchos me han preguntado por qué te gusta Ezio que es más bajito que tú, pues porque me encanta su actitud. Yo me siento feliz porque es un hombre seguro, yo entro a una reunión con él y me siento la mujer más grande del mundo por el chato hermoso que tengo a mi lado”, comentó Schwarz en una oportunidad.

Ezio Oliva y Karen Schwarz: ¿cómo se conocieron?

Ambas figuras mediáticas se conocieron cuando Oliva acudió al programa “El último pasajero”, en el que la modelo participó como azafata del ‘equipo rojo’. Hasta entonces, nada era evidente, pero las sospechas empezaron cuando Ádammo invitó a Karen Schwarz a protagonizar uno de sus videoclips. En la grabación, Ezio y Karen eran pareja.

Ezio Oliva emocionado por aparecer en el sillón rojo de "La voz kids". Foto: Instagram/Ezio Oliva

Unos meses después, la revista Magaly publicó unas fotografías en las que aparecían besándose, lo que hizo que el romance salga a la luz.