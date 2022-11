Andrés Hurtado regaña a Josetty por liposucción, pero ella recuerda que “él tiene como 3″

Andrés Hurtado, uno de los presentadores más extravagantes de la televisión peruana, estuvo junto a su hija, la influencer peruana Josetty Hurtado, en el programa de entretenimiento “La mesa caliente”. Aunque al principio la entrevista parecía ir con normalidad, pronto ambos empezaron a entrar en una fuerte discusión que dejó impactadas a las conductoras.

En esta nota te contamos qué motivó la incomodidad del recordado ‘Chibolín’ y cómo le respondió su primogénita durante la transmisión del espacio de Telemundo.

¿Por qué Andrés Hurtado se molestó con Josetty?

En medio de la entrevista para “La mesa caliente”, Andrés Hurtado reveló que se enojó con su hija mayor porque se realizó una lipoescultura, pese a que años atrás casi pierde la vida por una mala praxis.

“Josetty murió en el quirófano durante tres segundos, con 3 de hemoglobina corrí muchísimas cuadras para salvarle la vida , yo y el médico que la operó, cuando le hizo una mala praxis. Cuando ella me llama, hace 10 días, me abre el teléfono con el tubo en la boca. (Me dice) ‘Papito, me estoy haciendo (una liposucción). Durante un día completo, toda la noche no pude dormir. ¿A qué hora podría volver a morir?”, relató.

¿Qué le respondió Josetty Hurtado?

Al escuchar las palabras de su padre, Josetty Hurtado aclaró que lo llamó antes de su operación solo para tranquilizarlo. Asimismo, se mostró en desacuerdo con su progenitor por hablar de los riesgos de las cirugías estéticas, ya que él se ha sometido a más de tres liposucciones.