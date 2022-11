Mafer, hija de Tommy Portugal, festeja sus 21 años: “Agradecida de estar con la gente que amo”

Mafer Portugal tiró la casa por la ventana para celebrar sus 21 años. La joven compartió todos los pormenores del evento en sus redes sociales; sin embargo, un detalle que llamó la atención fue que su padre Tommy Portugal no estuvo presente en el evento llevado a cabo el sábado 5 de noviembre.

La joven cantante se divirtió en compañía de su familia materna, sus amigos y su novio Emilio Manau. “Ya soy legal en todo el mundo. ¡Soy feliz y bendecida de haberlo recibido con gente que amo! Gracias por los mensajes tan bellos” , escribió Mafer en su cuenta de Instagram.

Al ritmo de música urbana y con decoraciones en tonos rosas, la también bailarina disfrutó de su día especial y terminó soplando su torta que le hizo su madre Mariela Veliz Gutiérrez. Sin embargo, el exintegrante del Grupo 5 no apareció en ninguna de las instantáneas, a pesar de haberse amistado con ella recientemente.

¿Por qué no estuvo presente Tommy Portugal?

Según los videos publicados en sus redes sociales, Tommy Portugal estuvo de gira en el interior del país. El cumbiambero degustó algunos platos típicos en Piura para luego presentarse junto con su orquesta. En esa misma línea, este domingo 6 de noviembre se grabó desde Trujillo disfrutando de un estofado de pato.

Por otro lado, Tommy también hizo una sesión de fotos con Dayana Córdova, su prometida y futura madre. “Ya falta poquito”, escribió el cantante y compartió una foto donde sale besando el vientre de su pareja, quien luce un disfraz de la Sirenita.

Tommy Portugal a la espera de su segunda hija. Foto: Instagram/Tommy Portugal

Tommy y Mafer Portugal se amistaron

Como se recuerda, Mafer Portugal visitó el set de “Magaly TV, la firme” para revelar que no recibía apoyo ni cariño por parte de su padre Tommy Portugal, además de no haber sido reconocida legalmente por él. La joven artista aprovechó las cámaras para exigir al músico hacerse la prueba de paternidad.

“Siempre sentí que él no me veía como su hija… Él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes y no lo dijo porque tenía una relación en ese entonces y no sabía cómo manejar el tema con su pareja. Yo le hice caso y mi mamá también, por apoyarlo”, expresó entre lágrimas.

Tras una serie de dimes y diretes, el programa de la ‘Urraca’ logró fijar fecha para que ambos se hagan la prueba y después de unos días el resultado coincidió que sí eran parientes. Sin embargo, ambos decidieron no dirigirse la palabra por un tiempo, hasta que a fines de octubre de este 2022, Mafer reveló que ya habían conversado.

Hija de Tommy Portugal hace las paces con el cantante. Foto: captura Instagram / Tommy Portugal

“De hecho, ya hablamos en persona. Ambos nos hemos pedido disculpas y sabemos que las cosas se arreglan con el tiempo y solo si ambos ponemos de nuestra parte”, escribió en sus historias de Instagram.