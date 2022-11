Tilsa aún no sabe si se casará con bienes separados con Jackson Mora: “Que me diga de una vez”

Faltan solo 2 semanas para que Tilsa Lozano camine hacia el altar y se case con el deportista Jackson Mora; sin embargo, hasta la fecha la actual jurado de “El gran show” no sabe si su matrimonio será con bienes separados y expresó su preocupación.

Tilsa Lozano lanza advertencia a Jackson

Según Tilsa Lozano, hasta la fecha no se ha dado el momento de abordar este polémico tema con su prometido Jackson. En ese sentido, le pidió que le diga de una vez si es que planea separar los bienes, pues la boda se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre.

“La verdad que nunca lo hemos hablado, no hemos tocado el tema, si me quiere decir algo, que me lo diga de una vez. Le queda poco tiempo”.

La ‘exvengadora’ también se refirió acerca del lugar donde ambos vivirán tras casarse y comentó que están planeando comprar una casa en el futuro.

“Esta es una casa alquilada hasta definir el tema de la compra y a dónde nos vamos a ir”, agregó al diario Trome.

Tilsa Lozano y Jackson Mora se casarán en el año 2022. Foto: composición LR/Instagram/Tilsa Lozano

Tilsa quiere pasar el resto de su vida con Jackson

Tilsa Lozano confesó que en su novio Jackson Mora ha encontrado a su “complemento perfecto” y por ello desea que su matrimonio dure toda la vida.

“Esa es la idea. Creo que todos se casan pensando en llegar hasta viejitos. Le he dicho (a Jackson) que como él es el deportista me va a llevar en silla de ruedas” , comentó.

“Siempre, está pendiente de mí, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá. Él es así, un caballero con la gente que quiere”, agregó.