¿Por qué se separaron Úrsula Boza y Christopher Gianotti?

Úrsula Boza y Christopher Gianotti iniciaron su romance en el 2006 y rápidamente se ganaron el corazón del público con su relación. Pese a esto, se esforzaron en mantener un perfil bajo y permanecer alejados de los escándalos.

Su vínculo se consolidó después de cinco años al casarse en el 2011 en una ceremonia privada en La Molina, a la que asistieron reconocidas figuras del espectáculo. Ricky Tosso, Giovanna Valcárcel, Mayra Couto, Junior Silva, Efraín Aguilar y Andrés Wiese participaron en el evento.

PUEDES VER: Úrsula Boza reconoció que le fue infiel a Christopher Gianotti y que el actor la perdonó

Parecía que el cuento de hadas se había hecho realidad; sin embargo, en el 2015, la fantasía se terminó y anunciaron su separación pese a que Úrsula se encontraba embarazada en ese momento.

¿Cuáles fueron los motivos de la separación de Úrsula Boza y Christopher Gianotti?

Christopher Gianotti comunicó en el programa que conducía en el 2015, “Hola a todos”, la difícil decisión a la que había llegado con su esposa.

“Con Úrsula tomamos la decisión, no de ahora, sino de un tiempo atrás, de tomar cada uno su camino. Nosotros tenemos dos hijas. Ella está ahora embarazada y próxima a dar a luz, y llegamos a la conclusión, por el bien de nosotros y de nuestras hijas, de tomar cada uno su camino”, dijo el también actor.

Por su lado, la recordada Claudia de “Al fondo hay sitio” mencionó que, a pesar de que el romance había llegado a su fin, todavía mantenía una buena relación con su expareja.

“Seguimos manteniendo una buena relación por María José, que es nuestra hija. Mi embarazo va superbién (…). Una mujer, así esté embaraza o no lo esté, no necesita de ningún hombre al lado”, afirmó Úrsula en una entrevista para ATV.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza retomaron su romance

Ante la gran sorpresa que causó el final de su relación, la actriz declaró en una entrevista para “América noticias” que ambos habían determinado darse una nueva oportunidad en el amor. Esto ocurrió pocos meses después del nacimiento de su segunda hija.

“Hemos regresado, retomado la relación. Gracias a Dios, el amor estaba ahí. Como cada relación, hay sus crisis y esta fue una fuerte, pero nos ha servido muchísimo. Ahora estamos juntos otra vez y felices”, señaló Boza.

Siguiendo esa línea, la intérprete finalmente reveló los motivos de su ruptura con Gianotti. Según ella, “se debió a la rutina, la cual terminó por aburrirla”. Además, negó que la separación haya acaecido por los rumores que vinculaban al conductor con la modelo Aída Martínez.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza vuelven a separarse

Lamentablemente, en el 2021, ambos anunciaron el fin definitivo de su relación, aunque aclararon que se distanciaron en buenos términos y que mantienen una relación cordial de amigos y padres.

Prueba de esto es que, durante una entrevista que brindo Úrsula Boza para el canal de YouTube de Gianotti, la actriz admitió la única circunstancia en la que podría retomar su relación con el intérprete.

Christopher Gianotti y Úrsula Boza se han dado dos oportunidades en el amor. ¿volverán a apostar por su relación? Foto: archivo GLR

“Si ya sané e identifiqué los errores que cometí contigo y sé que puedo ser una mejor persona —y veo lo mismo en ti, entonces, sí me daría la oportunidad de pensarlo, meditarlo e intentarlo”, remarcó.

Úrsula Boza reconoció que le fue infiel a Christopher Gianotti y que el actor la perdonó

En un adelanto de esta charla se aprecia a la exintegrante del elenco de “Al fondo hay sitio” reconociendo que le fue infiel al padre de sus hijos cuando ambos eran más jóvenes y comenzaban su vínculo amoroso, pero que, pese a ello, el actor decidió perdonarla.

“Yo he dicho que yo he sido infiel en nuestra relación cuando iniciábamos, y me perdonaste, continuamos con nuestra vida, nos casamos y tuvimos hijos”, dijo Boza en la plataforma digital.