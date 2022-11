Sergio Coloma sobre el día que Natalia Salas fue operada: “Me puse a llorar en una esquina”

Natalia Salas y Sergio Coloma se han convertido en la pareja favorita del mundo del entretenimiento debido a los últimos sucesos en los que se han visto envueltos. Resultó ser que, al iniciar su tratamiento de quimioterapia para tratar su cáncer de mama, la actriz decidió raparse su larga cabellera pelirroja. Asimismo, su pareja le siguió los pasos en un gesto de solidaridad.

Muchos personajes de la televisión aplaudieron la iniciativa del ingeniero agrícola y, con motivo de conocer más detalles de cómo sobrellevan su relación y su labor como padres en las actuales circunstancias, la dupla acudió al set de “Magaly TV, la firme”.

¿Cómo reaccionó Natalia Salas al conocer que tenía cáncer?

Ahí, la actriz de “No me digas solterona” habló abiertamente sobre su enfermedad y fue su esposo quien, en un momento, tomó la palabra para describir cómo fue que afrontaron la noticia de su diagnóstico.

Natalia relató que recibió la noticia de que sufría de cáncer de mama cuando se encontraba duchándose y fue muy duro para ella. “A mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte, a ella (Natalia) sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no me quiero morir’, yo le dije ‘no te vas a morir’”, contó Sergio Coloma.

Natalia Salas y su pareja, Sergio Coloma, dieron detalles del proceso que están viviendo como familia cuando se enteraron que la actriz tenía cáncer de mama. Foto: Composición La República/Captura ATV

Como para agregar la cuota de humor a la entrevista, la actriz agregó que sabía que de todos modos de algo tenía que morir en algún momento, pero no estaba lista para partir tan pronto.

Esposo de Natalia Salas recuerda la vez que se quebró

Tras ello, el esposo de la actriz reconoció ante cámaras, que siempre trató de ser un soporte emocional para Natalia; no obstante, hubo ocasiones en donde el tener que lidiar con la idea de que el cáncer había llegado a casa le era muy complicado.