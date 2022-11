Melissa Paredes revela que quiso aconsejar a Leysi, pero ella respondió mal: “¿Cómo se atreve?”

¿Nuevas rivales? La pista de baile de la sexta gala de “El gran show” se “incendió”, pero no por las performances de sus participantes, sino por sus polémicas. Y es que Gisela Valcárcel mostró unos videos donde se aprecia a Melissa Paredes y Leysi Suárez tener un cruce de palabras en “La academia”.

Todo empezó cuando la actriz ingresó al salón donde estaba la animadora para preguntarle por qué no ensayaba, con un tono de burla. Rápidamente, Leysi le pidió que no se meta en sus asuntos para luego criticar su último baile.

“Tu tango que has hecho de dos soles estaba recontra mal. Esas líneas, ¿qué eran?, ¿las líneas de Nazca?”, comentó Suárez. Ante estas expresiones, Melissa quedó indignada y le respondió: “Y tu samba, ¿qué parecía? Horroroso, estabas matando cucarachas”.

Melissa Paredes asegura que no tuvo malas intenciones al hablar con Leysi

La actriz Melissa Paredes negó haber tenido una actitud petulante al conversar con Leysi Suárez, sino que solo tuvo el interés de que su compañera se ponga las pilas en el reality. Incluso, los otros participantes también consideran que la cumbiambera no está dando su 100%. “Está caminando por la sombrita”, “Mejor que pongan un cono que nadie se va a dar cuenta”, fueron algunos de los comentarios.

“Yo no entiendo. De verdad entré a su ensayo para despabilarla, decirle ‘amiga te estás durmiendo, te estás quedando’, y la otra me ataca. Me ‘cacheteó’. Yo entré a espabilarla porque escuché los comentarios de mis compañeros”, comenzó diciendo Melissa. “Los demás rajan atrás y yo fui la única que se atrevió a entrar a su salón para decirle que se ponga las pilas y me recibe de esa manera”, agregó.

Luego, la pareja de Anthony Aranda defendió su performance: “Mi tango estuvo lindo, cómo se atreve”. Aun así, resalta que estos detalles forman parte de la competencia y es mejor ignorarlos. “Por más de que nos llevemos bien hay situaciones como esta, hay una cierta piconería, en este caso yo quise arrearla y mira, pues se fue a sentencia”.

Facundo González apoyó a Melissa Paredes al sumarse a los señalamientos hacia Leysi Suárez. Foto: composición/captura América TV

Leysi Suárez advierte a Melissa Paredes

En la grabación de “La academia” se escucha a Leysi Suárez, visiblemente incómoda, comentar luego de que Melissa Paredes haya dejado su salón de baile. “Qué pesada esa, ¿por qué se mete? Cómo me va a decir eso, que no me agarre de loca, porque tú sabes yo de loca, loca. ¡Huachafa!”

Mientras que en la pista de baile, la ex Alma Bella también se refirió a su compañera y la advirtió. “Yo estoy conociendo a Melissa aquí en la academia, y es una chica linda, pero me parece que es muy conflictiva. Yo no quiero tener conflictos con nadie, pero tampoco voy a dejar que ella venga a minimizar mi trabajo y el de mi compañero (...) No tengo nada en contra tuyo (Melissa), pero tampoco me busques porque de verdad me vas a encontrar y no creo que te guste“, sentenció.