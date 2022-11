Leysi Suárez lanza tajante advertencia a Melissa: “No me busques porque me vas a encontrar”

Melissa Paredes y Leysi Suárez protagonizaron un acalorado altercado en la última edición de “El gran show”. En un momento de la gala, Gisela Valcárcel cedió la palabra a la ex Alma Bella para que expresara la incomodidad que tenía con su compañera, pues ambas tuvieron un intenso intercambio de palabras durante la semana de ensayos.

¿Cómo fue el enfrentamiento entre Leysi y Melissa en los ensayos?

Todo trascendió cuando la pareja de Anthony Aranda se acercó a la sala de ensayo de Leysi para indicarle que su presencia pasaba desapercibida en las instalaciones de América TV porque no si se le sentía. Este comentario hizo que la modelo juzgara su pasado baile de tango en “El gran show”, calificándolo como “de 2 soles”.

Cuando Melissa salió del cuarto, las cámaras de la academia pudieron captar a Leysi visiblemente incómoda hablando del incómodo episodio junto a su bailarín. “Qué pesada esa, ¿por qué se mete? Cómo me va a decir eso, que no me agarre de loca, porque tú sabes yo de loca, loca. ¡Huachafa!”, dijo la también animadora.

Leysi Suárez advierte a Melissa por incomodarla

Como era de esperarse, el enfrentamiento continuó en la pista de baile. Leysi Suárez se manifestó para reclamarle a Melissa Paredes por haberla abordado de manera irrespetuosa. Incluso, acotó que estar involucrada en este tipo de disputas la desconcentraban de su objetivo principal: dar un buen espectáculo en el programa.

“Yo estoy conociendo a Melissa aquí en la academia, y es una chica linda, pero me parece que es muy conflictiva. Yo no quiero tener conflictos con nadie, pero tampoco voy a dejar que ella venga a minimizar mi trabajo y el de mi compañero”, sostuvo.