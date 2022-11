Melissa Paredes lanza mensaje a Brunella Horna: “Por un ex no voy a pelear con una mujer, jamás”

¿Tienen problemas? Melissa Paredes habló sobre los rumores que indican que volvería a la conducción de “América Hoy” y sobre su reencuentro con Brunella Horna, quien también salió con su exnovio, Ignacio Baladán.

Es importante recalcar que la empresaria entró como reemplazo de Paredes al magazine de América Televisión, luego del escándalo de infidelidad que protagonizó con el ‘Gato Activador’.

¿Qué dijo Melissa Paredes?

La exesposa de Rodrigo Cuba recalcó que no tiene ninguna rencilla con Brunella, quien fue su compañera en el desaparecido reality “Bienvenida la Tarde”.

“ Yo contra Brunella no tengo nada, sinceramente nunca hemos tenido ningún roce, ninguna cosa por ahí. La verdad que yo recuerde nunca hemos tenido ningún problema. Cuando yo renuncio a “Bienvenida la tarde”, ella entró, pero entró después, entonces nunca hemos tenido nada personal. Si hablan de que (el problema) es por un ex… yo por hombres no peleo, no me voy a pelear con una mujer por un hombre jamás, eso no va a pasar ”, enfatizó Melissa.

Sumado a ello, la actriz señaló que le encantaría volver a las telenovelas, pero que continúa evaluando diversos proyectos televisivos.

“Mira, a mí me ponen a conducir con Brunella en la mañana, en la tarde, en cualquier hora, yo feliz. Chamba es chamba. El trabajo es una bendición. Dios quiera, vamos a ver qué sale para el próximo año, me encantaría hacer diferentes cosas, volver a la actuación, conducción, a la pista, tantas cosas”, dijo la exreina de belleza.

Melissa Paredes confirmó que se presentará en el set de “América hoy”. Foto: captura América TV / La Republica

Melissa Paredes impresionó al jurado con su caracterización de “Betty, la fea” en “El gran show”

Melissa Paredes se ha perfilado como una de las participantes más fuertes en “El gran show”, y en la sexta gala no solo mostró sus dotes en el baile, sino también en la actuación. Esta vez, le tocó interpretar una escena de la exitosa serie “Yo soy Betty, la fea”.

El jurado quedó impresionado con su actuación de Beatriz Pinzón y le otorgó uno de los mejores puntajes de la noche. “Mantuviste el personaje todo el tiempo, muy bien con el tema del acento (...) Estuvo en el punto exacto”, expresó Tilsa Lozano.