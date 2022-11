La vez que Melcochita troleó a Guillermo Rossini y este dijo en vivo “yo renuncio”

Guillermo Rossini y Melcochita son dos grandes referentes del humor peruano. Uno de los momentos más recordados de los comediantes, juntos en televisión, ocurrió durante el programa de “Ponte al día” (con los conductores de “Los chistosos”), el cual se transmitía por un tiempo en ATV. Entérate de lo que pasó con ellos en aquella edición.

¿Qué pasó entre Guillermo Rossini y Melcochita?

En el programa de “Ponte al día” —conducido por Guillermo Rossini, Hernán Vidaurre y Fernando Armas—, que se transmitía a través de ATV, Melcochita fue invitado para demostrar su habilidad para el humor.

Guillermo Rossini junto a Melcochita en evento. Foto: difusión/El Popular

El veterano presentador dejó notar una incomodidad por las bromas de su colega, quien comenzó a ponerle chapas sobre su edad. Esto llegó a tal punto que el intérprete se levantó de su asiento para ‘renunciar’ en vivo.

“Señoras y señores, este es mi último programa. Yo renuncio”, dijo Rossini, lo cual dejó asombrados a sus compañeros en el set de televisión.

Sin embargo, todo habría sido parte de la actuación, pues ambos continuaron con su discurso y limaron asperezas al mostrarse juntos frente a las cámaras. Revive el tenso momento en este video:

¿Qué piensa Guillermo Rossini sobre Melcochita?

Guillermo Rossini considera a Pablo Villanueva ‘Melcochita’ como uno de los humoristas más destacados del país, y de sus preferidos. En declaraciones para un medio, años atrás, dejó en evidencia el respeto a su trabajo.

“Melcochita me hace reír con sus tonterías. A pesar de que me ha insultado, y hasta yo lo he botado en la televisión, ¿qué puedo hacer? Me causa mucha gracia”, dijo a RPP.

Guillermo Rossini se retiro de la comicidad tras más de 60 años de vida artística.

El recordado integrante de “Los chistosos” emitió también algunas palabras sobre Hernán Vidaurre y Giovanna Castro.

“Recuerdo que cuando él vino de Pucallpa me esperaba en la radio y me decía: ‘Señor Rossini, denme una oportunidad’. Ahora ha progresado un montón. Antes yo lo llevaba a las giras en provincias. Ahora él me lleva a mí”, contó entre bromas.