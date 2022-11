Lucía de la Cruz tras críticas por respaldar a John Kelvin: “Nadie sabe lo de nadie”

Lucía de la Cruz fue presa de críticas luego de que se difundieran imágenes de ellas abrazando a John Kelvin en muestra de solidaridad tras ser excarcelado por un fallo a favor del Poder Judicial. Sin embargo, Magaly la recriminó por este acto con el agresor de Dalia Durán, quien la violentó física, sexual y psicológicamente.

“Me parece que no debería hacer una cosa de estas (...). Si ves que este hombre se ha portado tan mal como él se portó y tiene reales problemas, tú no puedes ir y abrazarlo así (...) Se prestó para el teatro”, expresó la ‘Urraca’.

En esa misma línea, la conductora de ATV cuestionó a la intérprete de “Antes de partir” por no haber tenido el mismo gesto con la bailarina cubana. ”¿Por qué no fue a abrazar a Dalia Durán en solidaridad? De verdad, me asombra”, acotó.

La respuesta de Lucía de la Cruz

Lucía de la Cruz defendió su emotiva reacción al precisar que conoce al cumbiambero desde hace dos décadas y es un gran amigo. “Nadie sabe lo de nadie más que ellos dos (Dalia y John Kelvin) y mi respuesta a la señora Magaly es que él es un ser humano. Aquí los terceros sobramos. Fui a verlo porque lo conozco hace más de 20 años, pero no soy quién para criticarlo y tampoco a la señora”, dijo.

Asimismo, agregó que hablará con el cantante e intentara hacerlo entrar en razón, luego de que este estrene una canción donde pide perdón a su madre por los daños causados, pero no se refiere a su aún esposa, quien fue la víctima.

“Creo que él tiene sus motivos, ellos saben lo que pasó, pero igual conversaré con John y le diré que se disculpe con ella. Lo que sé es que no quiere hablar de la señora, prefiere estar al margen”, agregó al medio Trome.

Magaly Medina habló del reciente encuentro entre Lucía de la Cruz y John Kelvin. Foto: composición LR/ATV/Instagram/Lucía de la Cruz

¿Cuánto cobra John Kelvin por concierto?

A pesar de los cuestionamientos por su pronta liberación, John Kelvin parece estar dispuesto a recuperar su carrera y ahora se ha revelado el precio que cobra para presentarse en diversos eventos. El equipo de “Magaly TV, la firme” se comunicó con Jimmy Sarmiento, representante del cumbiambero, y le preguntó los detalles.

“Para discotecas estamos sacando entre 18.000 y 20.000 (soles). Un show completo, con orquesta, bailarinas, dura una hora” , dijo Sarmiento y reveló que en las próximas semanas brindará su primer show, precisó el mánager.

Jhon Kelvin volverá a los escenario. Foto: captura ATV

“Hemos tenido nuestro primer ensayo con toda la banda. Ya estamos preparándonos para nuestro primer concierto acá en Lima, sería más o menos para fines de noviembre. El estilo que estamos manejando, salsicumbia urbana”, agregó.