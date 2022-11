La historia de amor de Valeria Piazza y Pierre Cateriano que empezó hace 12 años

Valeria Piazza y Pierre Cateriano conforman una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Su historia de amor empezó hace más de 12 años, cuando apenas acababan la adolescencia. Ahora, se preparan para sellar su unión en un matrimonio a lo grande, el cual se realizará este 19 de noviembre. Aquí te contamos los detalles más resaltantes de los futuros esposos.

¿Cómo se conocieron Valeria Piazza y Pierre Cateriano?

Valeria Piazza reveló que conoció a Pierre Cateriano cuando eran estudiantes en la universidad. Ella tenía 20 años. Él la ayudaba con las tareas porque la modelo trabajaba mucho y fue de esa manera, que nació la chispa del amor.

“Él siempre me impulsó. Estudiábamos juntos en la universidad, yo hacía fotos y eventos todo el día, él siempre me motivaba”, expresó la ex Miss Perú Universo.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano. Foto: Instagram

¿A qué se dedica Pierre Cateriano, novio de Valeria Piazza?

Según su cuenta en Instagram, Pierre Cateriano trabaja en proyectos para cuidar la naturaleza. En sus tiempos libres, disfruta de hacer deporte. Ha viajado a diferentes países del mundo, como México, Argentina, Estados Unidos y más. También es influencer de reconocidas marcas en el mercado . Ha logrado tener más de 87.000 seguidores.

Pierre Cateriano, novio de Valeria Piazza. Foto: Instagram / Pierre Cateriano

¿Cuál es el secreto de la relación de Valeria Piazza y Pierre Cateriano?

Valeria Piazza reveló, en un emotivo post por la celebración de su aniversario número 12 con Pierre Cateriano, que el secreto para tener una relación sana es el respeto mutuo.

“No sé cómo lo logras, haces que sienta paz a tu lado. Cuando estamos juntos, todo está bien, así el mundo este de cabeza. Ya son 12 años sacándome sonrisas, 12 años sin una sola falta de respeto , 12 años que no los cambio por nada”, expresó la ex reina de belleza.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano. Foto: Instagram

Por su parte, el joven influencer aseguró que la confianza y la independencia emocional es la base del amor que siente por la modelo.

“ Ella es libre de hacer las cosas como ella prefiera y yo siempre voy a estar ahí apoyándola , alentándola. Yo aconsejo, pero ella decide; y por su lado es lo mismo, yo puedo ir, hacer y pensar lo que quiero, siempre desde el respeto y lealtad ... Puedo seguir queriendo a mis amigos, puedo verlos, dedicarles tiempo, puedo escaparme a lugares sin señal, a ser feliz, a ser libre, a ser yo, pero siempre siempre siempre quiero volver a casa, siempre quiero volver a ella ”, sostuvo.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano. Foto: Instagram

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se casan: así será su matrimonio

La boda de Valeria Piazza y Pierre Cateriano se llevará a cabo el 19 de noviembre, en una ceremonia privada con sus familiares y amigos más cercanos.

La modelo usará dos vestidos de novia. El costo mínimo en las prendas de la tienda sería 17.000 dólares. Carlos Luna es el wedding planner del matrimonio. Según la propia conductora de TV, el evento será similar al de la boda de Ethel Pozo. Otro detalle es que Valeria Piazza eligió a su padastro para que la lleve del brazo hasta el altar.