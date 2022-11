¿Rodrigo Cuba cobró a Magaly Medina por entrevista?: futbolista revela por qué eligió a Magaly TV

Rodrigo Cuba se confesó en una íntima entrevista con el periodista deportivo Giancarlo Granda. El futbolista habló sobre su separación de Melissa Paredes y el escándalo que se generó en los medios de espectáculos, el cual, según indica, lo afectó emocionalmente. Además, reveló si la conductora Magaly Medina le habría pagado por hablar con él a inicios del 2022.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba?

A través de un video viral en TikTok, compartido por Giancarlo Granda, el ‘Gato’ Cuba reconoce que la exposición mediática por el fin de su matrimonio con su exesposa complicó su desempeño en las canchas.

“Los medios de espectáculos, yo entiendo que es su trabajo, pero son bien invasivos. Uno nunca está acostumbrado a esa exposición, te llegas a adaptar en el proceso porque hemos estado bastante tiempo juntos... Nunca uno espera llegar a tanto, tanta exposición, tanto problema ... O sea, ¿cómo haces para jugar con tanto problema? ”, dijo conmoviéndose.

Rodrigo Cuba habla sobre Magaly Medina

En otro momento, el futbolista de Sport Boys revela que no le pidió dinero a Magaly Medina por la entrevista que dio en mayo de este año, cuando se enfrentaba en un proceso legal contra Melissa Paredes por la tenencia de su hija. Explicó que aceptó porque quería contar su verdad sobre su rol como padre.

“ La verdad que nunca he cobrado por una entrevista. No es que lo decidí o dije ‘voy a ir donde Magaly’. (Fui) porque me dijeron que querían saber mi rol como papá, cómo era”, sostuvo.

Mencionó que considera como un ejemplo a José Carlos Fernández, quien recientemente anunció su retiro del fútbol. “Ejemplo claro es José Carlos, él es un ejemplo a seguir porque no solamente es un buen deportista, es profesional. Es una buena persona, un buen papá”, finalizó.