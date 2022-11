¿Cómo nació la fiebre del OnlyFans, en la que Xoana y Olenka Zimmermann anuncian colaboración?

OnlyFans pasó de ser una plataforma que causaba polémica a convertirse en la fuente de mayor ingreso entre los artistas de todo tipo a nivel mundial. En el caso peruano, la red social de entretenimiento para adultos acapara los últimos titulares con la candente colaboración entre Olenka Zimmermann y Xoana González.

¿Cómo nació la fiebre del OnlyFans?

OnlyFans se lanzó en 2015. Su popularidad aumentó de forma discreta. De hecho, comenzó a sonar en Latinoamérica en 2019, con la modelo brasileña Suzy Cortez, Miss Bumbum.

El boom mundial se produjo en 2020, cuando la exchica Disney Bella Thorne, quien era conocida por sus papeles juveniles en “Wizards of Waverly Place” y “Shake It Up”, se unió a OnlyFans y estableció el récord de ganar 1 millón de dólares en su primer día.

Suzy Cortez y Bella Thorne. Foto: Instagram

Ya en la mira, varios artistas peruanos se lanzaron a probar suerte en OnlyFans. En la farándula peruana figuraron Sandra Mathews, Francis Aimini, Stefany Camus, Joshua Ivanoff, y con menos éxito Sebastián Lizarzaburu, Greg Michel y Rodrigo Valle, expareja de Xoana González.

Sandra Mathews, Francis Aimini y Stephanie Camus apuestan por OnlyFans. Foto: captura/Instagram

Curiosamente, fue la modelo argentina quien supo rentabilizar mejor el contenido que crea con su esposo, Javier González, y que le ha valido ser llamada de forma local la ‘reina de OnlyFans’, título que, por otro lado, se adjudica a sí misma Fátima Segovia, la ‘Chuecona’, quien abandonó su trabajo como actriz cómica en “JB en ATV” para dedicarse por completo a la plataforma de contenido adulto.

Xoana González y Fátima Segovia se disputan el título de la 'Reina de OnlyFans'. Foto: Xoana González/Facebook/Fátima Segovia/Instagram

Olenka Zimmermann y Xoana González en OnlyFans

En agosto del 2022, Olenka Zimmermann, de 53 años, anunció que incursionaría en OnlyFans. “Porno no haré” , afirmó en ese momento la exconductora de “Crónicas de impacto”.

Ante la noticia, Xoana González fue la primera en salir a respaldarla: “No hay nada más lindo que sentirse cómodo y libre en la piel de cada uno”.

Tras el lanzamiento de su primer video, el 3 de setiembre, a un costo de 7 dólares al mes, Magaly Medina salió a criticar el contenido de Olenka Zimmermann en OnlyFans. “Mis urracos se han sentido estafados” , afirmó al señalar que el material era de 10 años atrás.

Nuevamente, la argentina Xoana González le mostró su apoyo a Olenka Zimmermann y le aconsejó “que sea un poquito más osada”. Además, dijo estar encantada con la idea de colaborar con ella.

Finalmente, fue en “Amor y Fuego”, en la edición del 4 de noviembre, cuando Xoana González y Olenka Zimmermann no solo confirmaron que ya habían grabado juntas, pues mostraron el primer vistazo del material.