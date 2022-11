Natalia Salas señala que tuvo miedo al conocer que tenía cáncer: “No quiero morirme”

Natalia Salas estuvo en “Magaly TV, la firme” y habló sobre el proceso que ha estado viviendo luego de que se enterara de que sufre de cáncer a la mama. Es importante recalcar que, hace poco tiempo, empezó a tomar quimioterapias y se rapó el cabello debido al tratamiento.

Si bien la actriz y su prometido, Sergio Coloma, señalaron que están tratando de llevar las cosas con calma por su hijo de dos años, revelaron que “sería mentir decir que es fácil”.

¿Qué dijo Natalia Salas?

La intérprete le contó a Magaly Medina que recibió la noticia de su enfermedad cuando estaba bañándose y que fue muy duro para ella. “ A mí nunca se me pasó por la mente la palabra muerte, a ella sí. Salió de la ducha y se puso a llorar y me dijo ‘no quiero morirme’, yo le dije ‘no te vas a morir’” , explicó Sergio.

Con su característico sentido del humor, la actriz dijo que ella “no es inmortal, sé que me voy a morir…pero no me quiero morir ahorita”. “Yo soy artista y soy muy dramática, él es mi cable a tierra, él me decía: ‘hay que ir paso a paso’” , declaró Natalia Salas.