Magaly sobre futuro regreso de John Kelvin a los escenarios: “¿Habrá gente dispuesta a contratarlo?”

No está de acuerdo. Magaly Medina se pronunció sobre el regreso de John Kelvin al mundo de la música y la reactivación de sus conciertos. La conductora de ATV se mostró sorprendida por las grandes sumas que el cantante pretende cobrar por cada espectáculo, de acuerdo a la información dada por su manager.

Es importante recordar que el intérprete fue encarcelado luego de la denuncia de su aún esposa, Dalia Durán, quien lo acusó de agredirla física y sexualmente . Debido a esto, en primera instancia, recibió una sentencia de 21 años de prisión.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La ‘Urraca’ lamentó que Kelvin haya afrontado esta nueva etapa de su vida en libertad sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento. “Entre 18 y 20.000 soles... ¿Qué? ¿Traen pica pica o qué? No sé, de verdad no entiendo, ¿habrá gente que está dispuesta a contratar a John Kelvin?” , dijo la periodista.

Por otro lado, Medina afirmó que contratar a John es un riesgo, porque no se sabe cuál será la respuesta del público al verlo en un escenario. “¿No se arriesgarán con que, al contratarlo, la gente, en un franco rechazo a su comportamiento, no vaya, no asista? Yo creo que aquí hay mucho pan que rebanar” , señaló Magaly.

Sumado a ello, la presentadora de ATV resaltó que la liberación del intérprete no es motivo de celebración y que el cantante no se da cuenta “del gran daño que le causó a una mujer que lo acompañó durante muchos años y que es la madre de sus cuatro pequeños hijos”.

“ A mí me parece loquísimo ver imágenes de él ensayando, paseando por la calle, saludando, hablando. Cada día festejando como si hubiera algo que festejar y, realmente, ni él ni nosotras las mujeres tenemos nada que celebrar” , finalizó la ‘Urraca’.

John Kelvin y Dalia Durán no han conciliado por sus hijos. Foto: John Kelvin/Instagram/Dalia Durán/Screenshot de "El gran show"

Magaly rechaza respaldo de Lucía de la Cruz a John Kelvin: “No puedes ir y abrazarlo”

Magaly Medina no fue ajena a las palabras de aliento que le dio Lucía de la Cruz a John Kelvin y criticó que la reconocida cantante se mostrara solidaria con el cumbiambero tras su liberación. “Me parece que no debería hacer una cosa de estas (...) si ves que este hombre se ha portado tan mal como él se portó y tiene reales problemas, tú no puedes ir y abrazarlo así”, comentó.

Por otro lado, la ‘Urraca’ dijo estar sorprendida, puesto que no esperó que la criolla pasara por alto las acusaciones de Dalia Durán y tuviera este comportamiento de comprensión con el cantante. “¿Por qué no fue a abrazar a Dalia Durán en solidaridad? De verdad, me asombra”, acotó.