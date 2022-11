Leysi Suárez critica a Melissa por interrumpir sus ensayos: “Es muy conflictiva”

La última edición de “El gran show” tuvo una picante discusión entre Leysi Suárez y Melissa Paredes por problemas internos dentro del reality. La participante se quejó de que la modelo haya ingresado a su espacio de trabajo mientras ensayaba, por lo que consideró que es una persona conflictiva.

“Para empezar, yo estoy conociendo a Melissa aquí en La Academia y me parece una chica linda, pero es bien conflictiva. Giuliana fue la primera persona que me atacó y ahora es Melissa. Yo no sé qué tienen contra mí porque no me parece que venga a minimizar mi trabajo”, indicó. Video: América TV.