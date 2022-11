¿Qué fue de Kitty, líder de Las Culisueltas, tras la pelea en vivo en el set de “Amor, amor, amor”?

¡Fuerte enfrentamiento! Durante el verano del 2012, el Perú atravesaba el boom de la cumbia fusión y surgieron grupos musicales como Los Wachiturros, banda argentina que combinaba elementos de la cumbia con el reguetón.

A raíz de ello, surgió un versus entre Las Culisueltas de Argentina y Las Wachiturras de Perú. En ese sentido, el programa “Amor, amor, amor”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitri, invitaron a ambas agrupaciones para cantar en vivo. Sin embargo, todo se salió de control y terminó en una pelea en directo. En esta nota, te contamos qué pasó con Kitty, líder del grupo argentino.

¿Quién es Kitty?

Kitty es una joven cantante, quien junto a La Chenny fue vocalista de Las Culisueltas. No obstante, en el 2013 anunció su camino como solista y promocionó sus nuevos temas. Tiempo después, la agrupación comunicó su separación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, comparte con sus más de 38.000 seguidores todas sus producciones musicales y actividades en las que participa.

¿Quiénes eran las integrantes de Las Culisueltas?

Las cantantes principales eran La Chenny y La Kitty, pero eran acompañadas por las bailarinas Pony, Michi, Beluchita, Jhoa y Yiyo.

Las Culisueltas se habían disuelto en el 2013, pero, en el 2018, Kitty les propuso retomar el grupo. Entonces, lanzaron nuevas versiones de temas como “Aserejé”, “Toma que toma”, “Perreito”, y “La cobra”.

Sin embargo, el regreso no duró mucho tiempo, ya que la vocalista anunció que sus excompañeras habían grabado una nueva canción sin ella.

“Yo las traje de nuevo a esta aventura, Culisueltas. Me siento horrible, tanta falsedad. Y yo, pensando que eran amigas mías, las atendí en mi casa. ¿Qué no hice por ustedes? Encarando sola al principio porque no había plata, nadie pagaba un show y me presentaba haciendo playbacks gratis que traía la oficina porque ustedes no aparecían, porque gratis no se movían. ¿Qué les pasa?”, expresó en sus historias.