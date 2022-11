Korina Rivadeneira se mudará de casa para evitar madrugar para el colegio de su hija

Desde su alejamiento de la televisión y el nacimiento de su segundo hijo, Korina Rivadeneira se ha convertido en influencer, pues suele compartir sus actividades diarias con sus miles de seguidores. Ahora, la exchica reality informó que se encuentra en la búsqueda de una nueva casa para vivir junto a Mario Hart y sus pequeños debido a una curiosa razón.

Resulta que su hija mayor, Larita, fue aceptada en un colegio algo alejado de donde vive actualmente, por lo que ahora buscan un lugar que les resulte más cómodo. La conductora también precisó que, junto a su esposo, ya tiene mapeado un inmueble que cumple con todo lo que quieren. En las próximas semanas realizarían la mudanza.

Korina Rivadeneira no quiere madrugar para el colegio de su hija

Sin embargo, Korina Rivadeneira hizo hincapié en que el principal motivo de este cambio de aires es para evitar madrugar todos los días para dejar a su hija en el colegio. En un inicio, reveló que analizaron diversas opciones con Mario Hart respecto a sus programaciones, pero finalmente optaron por un nuevo hogar.

“Estamos preocupados también porque el colegio queda lejos. Hemos visto una casa que está súper linda, está grande y lo más importante de la casa es que tiene muchos armarios […] Ahora que tenemos dos hijos, necesitamos más de eso”, indicó en un inició.

“Tenemos que buscar una casa cerca del colegio porque está súper lejos o, programarnos para salir de madrugada para llegar al colegio”, agregó.

Korina Rivadeneira denuncia mala atención en clínica

El pasado 23 de octubre, Korina Rivadeneira internó a su segundo hijo en una clínica local debido a una dolencia de salud. Sin embargo, la modelo sorprendió a sus seguidores al denunciar que en dicho local no recibió la atención adecuada y además criticó el rendimiento de su personal.

“Me internaron precisamente para mantenerlo a él. A mí nunca me había pasado que me habían internado en una clínica, bueno, por ‘Larita’ o por un bebé, y no me habían ofrecido ni un plato de comida. Además, estoy súper estresada porque cada vez que llora (‘Marito’) llamo a la enfermera y no viene. Ya le comenté a Mario (Hart). ¡Qué rabia! No me quiero ni pelear. No voy a volver a venir a esta clínica porque, de verdad, pésimo”, indicó.