Kike Suero se retira de los escenarios y revela las razones: “Es una decisión dolorosa”

Kike Suero sorprendió al comunicar que se retirará definitivamente de los escenarios y no realizará más shows de comedia. La drástica decisión de uno de los más famosos cómicos del Perú se da poco después de haber sido ampayado con una misteriosa joven en Tacna. Ello ocurrió pese a que mantiene una relación con su novia Vicky Torero. Ante toda la repercusión que tuvo ese escándalo, ahora el actor sorprende con esta medida.

Kike no va más en los escenarios

Kike Suero contó que su despido de los escenarios llega después de largos 25 años de vida artística en los que hizo reír al público nacional. El cómico precisó que no le ha sido fácil tomar esta decisión, pero finalmente lo hizo.

“Me retiro de los escenarios. Es una decisión bastante dolorosa para mí, porque el arte es mi vida, es lo único que sé hacer , no sé hacer otra cosa más que no sea estar en el escenario con la gente. Estoy bastante triste, fue una decisión que la tomé yo, pero antes lo conversé con mi esposa y mis hijos”, comentó.

Vicky Torero perdonó a Kike Suero. Foto: Composición LR/Fabrizio Oviedo

Revela las razones de su retiro

Asimismo, Kike Suero dejó en claro que su retiro no se debe a problemas en su salud, sino que ha preferido priorizar su paz emocional con el objetivo de mejorar la relación de su familia. Además, desea emprender nuevos retos laborales.

“No (es por salud). Gracias a Dios que estoy súper bien, pero estoy priorizando la paz emocional de mi familia y la mía también. Me retiraré, sin embargo, me voy agradecido de tener vida, talento y por la bendición del que la gente nunca me ha dado la espalda”, acotó a Trome.