¿Cuánto cobra John Kelvin por concierto? Revelan cuantiosa cifra que ganaría tras dejar la cárcel

John Kelvin fue excarcelado el pasado 25 de octubre luego de pasar un año en prisión tras ser acusado por su expareja Dalia Durán de agredirla física y sexualmente. Pese a que en primera instancia recibió una sentencia de 21 años de prisión, fue liberado y ahora se confirmó que retomará su carrera musical en los escenarios y revelaron la cuantiosa cifra que cobrará. Esto fue cuestionado por diversos personajes, como Magaly Medina.

¿Cuánto cuesta contratar a John Kelvin?

Tras conocerse que John Kelvin se prepara para volver a los escenarios, un periodista del programa “Magaly TV, la firme” se comunicó con el mánager del cantante, Jimmy Sarmiento, para que brinde detalles del precio y lo que consiste su presentación.

“Para discotecas estamos sacando entre 18 y 20.000 (soles). Un show completo, con orquesta, bailarinas, dura una hora”, dijo Sarmiento y reveló que en las próximas semanas brindará su primer show.

“Hemos tenido nuestro primer ensayo con toda la banda. Ya estamos preparándonos para nuestro primer concierto acá en Lima, sería más o menos para fines de noviembre. El estilo que estamos manejando, salsicumbia urbana”, acotó.

John Kelvin volverá a los escenarios. Foto: captura de ATV

Magaly cuestiona a John Kelvin

Los elevados precios de John Kelvin dejaron sorprendida a la presentadora Magaly Medina, quien lamentó que no haya mostrado ningún tipo de arrepentimiento tras salir de la cárcel y que ya esté trabajando otra vez.

“Entre 18 y 20.000 soles... ¿Qué? ¿Traen pica pica o qué? No sé, de verdad no entiendo, ¿habrá gente que está dispuesta a contratar a John Kelvin?”, manifestó.

En esa línea, Medina afirmó que contratar a Kelvin podría ser un riesgo, ya que no se sabe si el público aceptará verlo sobre un escenario. “¿No se arriesgarán con que, al contratarlo, la gente, en un franco rechazo a su comportamiento, no vaya, no asista? Yo creo que aquí hay mucho pan que rebanar”, acotó Magaly.