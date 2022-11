Gisela sobre despido del bailarín de Giulina Rengifo: “Lo que buscamos es disciplina”

Gisela Valcárcel no pasó por alto los comentarios que se emitieron en los últimos días por la salida de George Neyra de “El gran show”, por lo que decidió dedicarle unas palabras. La conductora aseguró que la decisión tomada se dio porque busca buenos profesionales y que no hubo nada oculto en el despido del bailarín.

“Aquí lo que buscamos es disciplina, que lo que tenemos no es un reality inventado y que no hay nada oscuro, no hay nada bajo el mantel y lo que tenemos aquí es respeto por cada uno de los concursantes y los bailarines”, indicó.