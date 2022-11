Andrés Hurtado anuncia en vivo su ‘retiro’ de Panamericana Televisión: ¿se irá a otro canal?

¡Ya no puede más! Andrés Hurtado es un conductor polémico que cada sábado, en su programa de ayuda social, tiene un comentario que deja que desear. En esta oportunidad, el presentador ‘explotó' contra su equipo de producción, lo que le llevó a tomar una radical decisión entre risas.

El millonario influencer tenía que comunicarse con su público, pero no pudo por fallas técnicas. Eso provocó que reaccione: “Estamos al aire. El público merece respeto. Por eso, he decidido irme al canal 7 . Menos mal que ha venido mi manager para que arregle de una vez con los abogados. Sácame del canal, me voy”. ¿Será cierto? Lo sabremos el siguiente sábado.