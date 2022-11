Andrea San Martin no puede dormir tras realizarse lipopapada: Más he sufrido por eso

Al pie de las últimas tendencias, Andrea San Martín no se queda atrás para este verano 2023 y, por eso, se animó a hacerse una intervención estética que la haga sentir mejor. Por ello, el pasado 3 de noviembre la empresaria se realizó una lipopapada y un perfilamiento de rostro como regalo de cumpleaños, de acuerdo a sus propias declaraciones.

A través de sus redes sociales, la influencer ha ido compartiendo cómo va evolucionando su operación y detalló su segundo día después del tratamiento: “Les cuento que el efecto de la anestesia ya se fue. No puedo notar si estoy realmente hinchada, pero asumo que sí. Se sienten los tres puntos de ingreso de la cánula. Es supersoportable, por así decirlo. Creo que más he sufrido porque no puedo dormir si no es boca arriba y me duele la espalda ”.