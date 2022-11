¿Ya no grabarán juntos? El productor Sergio George salió al frente para aclarar su relación laboral con la bailarina Gabriela Herrera, quien dijo que ya no trabajarán juntos en un proyecto musical. El músico descartó que tenga algún vínculo con la ex chica reality y aclaró las razones por las que se distanciaron.

¿Qué dijo Gabriela sobre Sergio?

Gabriela Herrera se refirió recientemente al precontrato que tenía con el reconocido productor puertorriqueño Sergio George para grabar una canción y aclaró que todo ese tema ya quedó en el pasado por decisión suya, pues ahora quiere enfocarse únicamente en el programa “El gran show”, en el que es una de las participantes.

“El tema Sergio George es parte del pasado. Ya no entraré en más dimes y diretes. Ahora estoy concentrada y enfocada en alzar la copa de ‘El gran show’. Esa es la meta que tengo trazada”, sostuvo.

Gabriela Herrera responde a sus compañeras. Foto: captura de América TV

Sergio George niega contrato con Gabriela

Tras las declaraciones de Gabriela Herrera, el programa “Amor y fuego” fue en busca del productor Sergio George para que aclare el tema. Este señaló que no hay existió ningún contrato de por medio con la bailarina.

Según el exjurado de “La gran estrella”, la modelo se apresuró al hablar de que iban a trabajar juntos en un proyecto musical. “Es muy chistoso al leer esta información en los medios. Me parece incorrecto hablar por hablar y no sacar música. No hubo negociación. Le pusieron las cámaras y le dije que tenga mucho cuidado al hablar”, explicó.