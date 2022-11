Sasha Kapsunov: ¿a qué se dedica ahora el actor de “América kids” y por qué se alejó de la TV?

Sasha Kapsunov es un recordado actor peruano con ascendencia rusa que saltó a la televisión cuando tenía 10 años al participar de la recordada serie “Estos chikos de ahora” en 2003. Sin embargo, el programa que lo llevó a la fama y por el que lo recuerdan hasta ahora es “América kids”.

El intérprete fue parte del elenco principal junto a figuras como Ximena Hoyos, Valeria Flórez, María Grazia Gamarra. Luego, en su etapa adolescente, migró a la miniserie “La Akdemia” junto a Yaco Eskenazi, Andrea Luna y Nikko Ponce.

Se formó como actor y también trabajó en obras teatrales, circos y comerciales. Tras terminar la producción del canal 4, Sasha disminuyó sus apariciones en la pantalla chica para comenzar una carrera y crecer profesionalmente.

Sasha Kapsunov ingresa en el 2007 al elenco de "América kids". Foto: Instagram/Sasha Kapsunov

Sasha Kapsunov salió en algunas escenas de "De vuelta al barrio". Foto: Instagram/Sasha Kapsunov

¿Qué estudió Sasha Kapsunov y en qué trabaja?

El artista de 29 años Sasha Kapsunov estudió la carrera de Comunicación Integral en el Instituto San Ignacio de Loyola. Actualmente, se desarrolla en la rama audiovisual y es dueño de KapSac Producciones, en el que ofrece servicios a diversas empresas.

Realiza transmisiones en vivo, pilotea drones y todo lo relaciones a la producción. Ha laborado para series como “De vuelta al Barrio”, hoy se encuentra en “Al fondo hay sitio”, pero también ha creado material para empresas como Netzun, Auna, Repsol o conciertos, como el de Fonseca.

Sasha Kapsunov trabaja en producciones audiovisuales y también es locutor comercial. Foto: KapSac Producciones/Facebook

Sasha Kapsunov tuvo apariciones en "Al fondo hay sitio" en 2014. Foto: KapSac Producciones/Facebook

Sasha Kapsunov es piloto de dron y ha trabajado para diversas producciones de América TV. Foto: KapSac Producciones/Facebook

También es locutor comercial desde hace 18 años. “Pongo la voz en comerciales todos los años, no he tenido un tiempo interrumpido en el medio. Lo que me gusta es que le pones la voz a algo tan importante de un proceso, el cual (tu parte) es el final”, resaltó en entrevista con el canal de YouTube Soy Gianotti.

Su vida como padre y su pasión por el arte

Cabe resaltar que Sasha Kapsunov también se convirtió en padre y mantiene una estable relación con la madre de su pequeña, Juli, desde hace 11 años. Con esta motivación, el actor sigue adelante en los medios.

Sasha Kapsunov se convirtió en padre hace 7 años. Foto: @dra.jocy.gbInstagram

Sasha Kapsunov mantiene una relación con su novia, Jocelyne, desde hace 11 años. Foto: Jocelyne/Instagram

Tuvo apariciones en “Al fondo hay sitio” al interpretar la versión juvenil de Raúl del Prado. En 2017, tuvo el papel de Pedro ‘Pichón’ Bravo para “De vuelta al barrio” y, este 2022, fue Jacobo en “Conversación en La Catedral”, basado en la obra de Mario Vargas Llosa.

Sasha Kapsunov demostró ser una persona multifacética, y a pesar de alejarse de la televisión por sus estudios y ejercer su profesión, precisa que su amor por el arte siempre estará allí y si se presenta la oportunidad, volverá a las tablas.