¿Qué dijo Karla Tarazona sobre Rafael Fernández y sus salidas con una misteriosa mujer?

Gran sorpresa dio el fin del matrimonio entre Karla Tarazona y Rafael Fernández en agosto luego de que ambos comunicaran que su relación no daba para más. Tras ello han sido foco noticioso de diversos medios que siguen de cerca cada uno de sus pasos en la farándula nacional.

Durante la última emisión de “Magaly TV, la firme”, la popular ‘Urraca’ difundió imágenes de cómo el conocido ‘Rey de los huevos’ acude con una chica a la Plaza de Toros de Acho y actúa con total confianza frente a ella.

Rafael Fernández comentó que no es su saliente y que solo tienen una amistad. Su expareja, Karla Tarazona, fue consultada sobre las imágenes y se mostró muy tajante en su respuesta.

¿Qué dijo Karla Tarazona tras ver a Rafael Fernández con una nueva chica?

La animadora fue muy enfática en su opinión sobre las salidas que tiene Rafael Fernández con quien sería su posible nueva pareja. Tarazona dijo lo siguiente:

“ No tengo nada que hablar de él, ese tema para mí está cerrado y quien tendría que responder es él. La verdad que no (la conozco a ella) . Lo que él haga con su vida no me interesa y no pienso opinar del tema”, expresó la conductora de “D’mañana” sin detallar más sobre el hecho.

Karla Tarazona y su deseo de ser madre otra vez

Tras ver un informe acerca de las wawas (panes en forma de bebés), la presentadora mostró su deseo de poder ser madre otra vez, pero en este caso de una niña: “A mí me falta la mujercita”, dijo mientras veía el informe. Actualmente tiene 3 hijos, dos en su relación junto a Leonard León y uno junto a Christian Domínguez.