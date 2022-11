La exconductora de “Crónicas de impacto” Olenka Zimmermann se encuentra en una nueva etapa al crear contenido para OnlyFans. El 3 de noviembre, lanzó una ‘bomba’ al revelar que tendrá una colaboración con Xoana González, quien es una de las favoritas en la plataforma digital.

“Viernes a las 4.20 p. m., por el mes de mi cumpleaños les regalo a todos mis fans esta performance con mi querida Xoana”, se lee en la descripción del video en el que se aprecia a ambas figuras con un sensual vestuario donde resaltan las plumas y encajes.

Como se recuerda, la modelo argentina fue quien le propuso a Olenka realizar una colaboración de infarto al considerarla una mujer guapa y con amplia trayectoria en la pantalla chica.

¿Qué dijo Xoana González sobre colaborar con Olenka Zimmermann?

La modelo Xoana González quedó sorprendida al enterarse de que Olenka Zimmermann estaba interesada en trabajar con ella y reveló que si se confirmaba, la conductora de TV sería su primera colaboración.

“Me toma por sorpresa. Yo, bienvenido sea. Javi (su esposo Javier González) estaría encantado, así que nada. Me gustaría empezar con colaboraciones, intenté hacer una, pero al final se chupó. Nosotros encantados. Sería cosa de ponernos en comunicación. Yo voy en octubre a Perú”, indicó a Infobae en septiembre del 2022.

Asimismo, resaltó que no tendría problemas en grabar las dos solas, pero con la condición de que su esposo sea el camarógrafo. “Sí, claro, sí fotos y videos, normal. Si puede ser entre nosotras dos, pero yo solo dejo que me grabe Javi”.

Xoana González saludó la incursión de Olenka Zimmermann a OnlyFans. Foto: Instagram / Xoana González / Olenka Zimmermann

Olenka Zimmermann defiende su contenido en OnlyFans

Luego de que Magaly Medina haya calificado de estafa el contenido de Olenka Zimmermann en OnlyFans, la exfigura de Panamericana dijo que la ‘Urraca’ era una persona “llena de odio”.

Olenka Zimmermann desafía a Magaly Medina. Foto: La República / Magaly Medina / Instagram