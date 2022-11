¡Lo dijo todo! Mónica Cabrejos fue la más reciente invitada del segmento “Preguntas que arden” del canal de YouTube de Christopher Gianotti y reveló detalles de su vida privada, en especial sobre su sexualidad, tema que —considera— sigue siendo un tabú en la sociedad peruana.

“La sexualidad es algo tan propio del ser humano, tan único y que nos regala tanto en todos los sentidos que me parece injusto que esté estigmatizada. Qué rico que la gente pueda vivir su sexualidad cualquiera que fuera, siempre y cuando todos estén de acuerdo, el consentimiento, que nadie se haga daño, y ya está”, mencionó la figura de Panamericana.

Asimismo, la conductora de “Al sexto día” resaltó que ahora se encuentra felizmente soltera y recordó sus experiencias con sus amigos con derechos, de los cuales aceptó haberse encariñado con uno en especial, lo cual no estuvo bien, según ella.

Mónica Cabrejos y su picante confesión

El youtuber le preguntó a Mónica Cabrejos si cree en los amigos con derechos, su respuesta impactó al set. “Creo que en este punto de mi vida no funciona, porque uno se engancha siempre más y eso me lo dijo mi psicólogo. Si tú quieres tener ese tipo de relaciones, te voy a dar un consejo: aplica la regla de tres”, comenzó diciendo.

¿Regla de 3? La comunicadora explicó en qué consiste este método eficaz para evitar malentendidos con las parejas casuales. “Sales 3 veces, en consciencia de que la primera es para descubrirlo, la segunda es porque te gustó y la tercera es la despedida, porque, después de la tercera vez, uno de los dos se engancha”.

Finalmente, contó su experiencia con uno de ellos. “Tengo un amigo con derechos que me ha durado 10 años”, dijo Mónica, tras lo cual soltó una carcajada. “Hay que ser honestos. Si hay algo que vincula más que el amor es el sexo”, agregó.

El desplante de Mónica Cabrejos al ‘Chemo’ Ruiz

El exfutbolista ‘Chemo’ Ruiz reveló en el extinto programa “El valor de la verdad” cómo llegó el fin de su romance con Mónica Cabrejos. Resulta, que la conductora le terminó el día de su cumpleaños.