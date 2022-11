Mónica Cabrejos revela cuál es su fetiche sexual: “En cada lugar tengo que conseguirme uno”

¡Habló fuerte y claro! Mónica Cabrejos no tiene pelos en la lengua y no teme comentar sobre la sexualidad humana y, específicamente, sobre lo que la satisface. En una reciente entrevista para el segmento “Preguntas que arden” de Christopher Gianotti, la conductora reveló cuál es su fetiche sexual.

Todo comenzó cuando el youtuber le preguntó: “¿Cuántos juguetes sexuales tienes?”. Él no esperaba la tajante respuesta de la figura de Panamericana. “Desde hace algunos años he empezado a coleccionar, pero ya por un tema de fetiche, es decir, ni siquiera los uso. Igual hago con los zapatos”, dijo al inicio.

Luego precisó cómo unió su pasión por los viajes con su fetiche. “Como a mí me gusta viajar, en cada lugar al que vaya necesito conseguirme uno”. Mónica también le comentó al exesposo de Úrsula Boza una curiosa anécdota.

El viaje a París

Mónica Cabrejos mencionó que en 2021 viajó a la capital de Francia. “El año pasado me fui a París. Era mi destino soñado toda mi vida. Pensé que nunca iba a ir porque cada año estaba más caro y yo más pobre”, indicó.

En uno de sus paseos por el famoso cabaré parisino Moulin Rouge, la conductora se percató de que en el área había varias sex shops y no dudó en entrar a conocer. “Toda esa avenida está llena de sex shops. Entonces pasé y vi una torre Eiffel, y dije: ‘¡No puede ser! Dejo de comer hoy, pero me lo compro’. Es un souvenir curioso”, dijo entre risas.

“Me encantan, solo verlos me anima. Siento que la sexualidad es algo tan propio del ser humano, tan único y que nos regala tanto en todos los sentidos que me parece injusto que esté estigmatizada”, cuestionó Cabrejos.

Mónica Cabrejos y los amigos con derechos

En otra parte de la entrevista, Mónica Cabrejos aclaró que no le cierra las puertas al amor, pero que ya no cree en el amor “a primera vista”. En esa misma línea, mencionó que ya no le parece adecuada la idea de tener amigos con derechos. Aseguró que uno de los dos termina enamorándose.