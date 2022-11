Melissa Paredes muestra su mudanza y afirma que se vienen “nuevos comienzos”

Melissa Paredes está más feliz que nunca por lo bien que le va a nivel profesional y familiar. Esto debido a que solucionó los problemas con su exesposo Rodrigo Cuba en busca de la estabilidad emocional de su hija.

La tregua entre el futbolista y la actriz se llevó a cabo gracias al apoyo psicológico que están recibiendo y el cual les permitió entablar una mejor relación no solo entre ellos como padres, sino también con sus actuales parejas.

¿Melissa Paredes y Anthony Aranda empezarán a convivir?

La modelo Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores al mostrar la mayoría de cosas de su casa empaquetadas. Aparentemente, la participante de “El gran show” se mudaría antes de este fin de semana. Sus pertenencias también incluían muebles de su pequeña Mía.

Se entiende que la influencer podría irse a vivir junto a su novio, Anthony Aranda, debido a que ya hay una buena relación entre él y el padre de su menor hija. No obstante, la bailarina no ha confirmado nada y solo expresó: “(...) Les cuento que estoy en nuevos comienzos. Nuevos comienzos se vienen. Ya se imaginarán por qué he estado como loca toda esta semana, pero se vienen cosas nuevas. Siempre es para renovar, botar el pasado, lo feo y viejo. Ya les contaré lo que se viene. Estoy muy feliz (...)”.

Melissa Paredes contó que sufrió una fuerte infección

La actriz Melissa Paredes se alejó un tiempo de las redes sociales por todos los problemas legales que tenía con su exesposo Rodrigo Cuba, pero regresó con fuerza tras retornar a “El gran show” para cobrar su revancha.