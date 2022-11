Mánager de Gabriela Herrera desmiente a Sergio George: “Tengo conversaciones y el contrato”

¡Para no creer! Gabriela Herrera es una talentosa bailarina con muchas aspiraciones, entre las que destaca promocionar su carrera como cantante a nivel profesional. Por ello, en su última aparición en “La gran estrella” deslumbró al mánager internacional Sergio George, quien maneja la vida artística de Yahaira Plasencia en Perú y muchos otros a nivel internacional.

Producto de esos halagos, la representante de la modelo y el caza talento iniciaron conversaciones que, lejos de llegar a un buen acuerdo, acabaron por romper palitos entre ambos. Todo esto comenzó cuando la participante de “El gran show” aseguró que ya había firmado un precontrato con el estadounidense, pero él salió a desmentir el hecho.

¿Qué le respondió la mánager de Gabriela Herrera a Sergio George?

Este 4 de noviembre, el productor musical Sergio George conversó con “Amor y fuego” sobre el precontrato que habría firmado con Gabriela Herrera, por lo que descartó cualquier información al respecto. No obstante, aceptó que se comunicó con su mánager para que grabara una canción, pero se dio cuenta de que no estaba lista y paralizó todo.

Por ello, su representante le respondió con todo a través de un comunicado público: “ Tengo la conversación conmigo. Sergio George me escribe para conocer más sobre la carrera de Gabriela ”. Asimismo, pensó que ya no tocarían el tema: “Realmente pensé que ya el tema estaba en el pasado, pero no puedo aceptar que no se diga la verdad y que la imagen de ‘Gaby’ se vea alterada. Ella solo desea trabajar y superarse, con Sergio o con quien confíe en ella, pero no puedo permitir que se cuente una historia adulterada . Tengo todas las conversaciones con Sergio”.

Gabriela Herrera asegura que Sergio George es parte de su pasado

Lejos de amilanarse, la bailarina Gabriela Herrera deja de lado el escenario que inició con el estadounidense Sergio George y asegura que lo único que tiene en mente, por el momento, es ganar “El gran show”.

Bloque HTML de muestra