Magdyel Ugaz vuelve a “AFHS” tras someterse a delicada cirugía: “No es normal vivir con dolor”

Magdyel Ugaz ya se había consagrado como una de las actrices más importantes en el medio nacional, pero logró tocar el cielo con las manos gracias a participación en “Al fondo hay sitio”. El personaje de ‘Teresita’ caló en el público televidente durante los primeros años de la serie y, ahora, en este regreso, siguió siendo la misma de siempre.

Sin embargo, en las últimas semanas, la intérprete nacional se vio obligada a dejar momentáneamente dicha producción nacional para atacar una dolencia que la venía aquejando desde hace varios años. Incluso se tuvo que realizar una delicada cirugía para poder superar dicho mal.

Magdyel Ugaz vuelve a “AFHS” tras someterse a delicada cirugía

Por suerte, Magdyel Ugaz logró mantener su salud en buen estado y este último jueves 3 de noviembre se reincorporó a las grabaciones de “Al fondo hay sitio”. Sin embargo, la actriz aprovechó las cámaras de América para dar detalles respecto a una dolencia que la aquejaba y dar un mensaje a las mujeres que tienen este tipo de mal, el cual confunden con molestias de la menstruación.

“Hoy, más que nunca, agradecida y con mucha más conciencia de cuidar nuestro cuerpo. El día de mi operación estaba muy nerviosa, pero tenía el acompañamiento de mi familia, mis amigos. Uno no sabe qué puede pasar en la operación, porque es una instancia final cuando la calidad de vida se desgasta”, inició.

“Esta enfermedad demoró, en mi caso, en ser diagnosticada como ocho años. El tema de los dolores menstruales o las menstruaciones fuera de tu ciclo es algo que se ha normalizado, así como lo doloroso que es para tu vida: no poder pararte, no poder hacer tu trabajo. Las mujeres hemos seguido con nuestra vida y con estos dolores. Yo he vivido con esto desde hace de años”, agregó.

Magdyel Ugaz asegura que la endometriosis cambió su comportamiento

Para finalizar su pronunciamiento, Magdyel Ugaz aseguró que, durante diversas grabaciones, esta dolencia no solo cambió su cuerpo, sino también su estado de ánimo. Por último, pidió a quienes sienten dolor acudir rápidamente al ginecólogo para evaluar su malestar.